Сказки, оставшиеся в мечтах – в Азербайджане объявлен творческий конкурс

В Азербайджане объявлено о проведении республиканского детско-юношеского творческого конкурса "Xəyallarımızda qalan nağıllar" (Сказки, оставшиеся в мечтах), сообщили Day.Az в пресс-службе Центра искусств "Хатаи".

Проект реализуется в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Тема конкурса - персонажи и сцены из сказок. В конкурсе могут принять участие авторы до 18 лет, которые должны отправить на адрес электронной почты [email protected] фотографию своей работы, название сказки, указать свое имя, фамилию, год рождения, название учреждения, в котором проходят обучение, а также контактный номер телефона.

Заявки принимаются до 28 ноября 2023 года.

Телефон для получения дополнительной информации (051) 310-74 01 (WhatsApp).

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