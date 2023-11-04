https://news.day.az/culture/1612205.html В Барселоне состоится сольный концерт народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой
В Барселоне состоится сольный концерт народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой
В Театре перформативных искусств Sala Aquarella Барселоны состоится сольный концерт солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народной артистки Фидан Гаджиевой "Герои Победы", посвященный Дню Победы, отмечаемому 8 ноября, сообщает Day.Az.
В концертной программе, которая пройдет 8 ноября, будут представлены произведения азербайджанских классиков, испанских и мировых авторов. Вечер, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, организован при поддержке посольства Азербайджана в Испании и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.
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