В Барселоне состоится сольный концерт народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой

В Театре перформативных искусств Sala Aquarella Барселоны состоится сольный концерт солистки Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народной артистки Фидан Гаджиевой "Герои Победы", посвященный Дню Победы, отмечаемому 8 ноября, сообщает Day.Az.

В концертной программе, которая пройдет 8 ноября, будут представлены произведения азербайджанских классиков, испанских и мировых авторов. Вечер, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева, организован при поддержке посольства Азербайджана в Испании и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.