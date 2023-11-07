В Баку состоится торжественное открытие Международного фестиваля короткометражных фильмов

10 ноября в 19:00 в Киноцентре "Низами" в Баку состоится торжественное открытие XIV Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, который продлится до 15 ноября, сообщили Day.Az в пресс-службе фестиваля.

Официальными партнерами фестиваля, учрежденного Центром молодых кинематографистов, является министерство культуры и Агентство кино Азербайджанской Республики.

В церемонии открытия примут участие представители министерства культуры, дипломатических миссий, аккредитованных в стране, члены международного жюри фестиваля, а также деятели культуры и искусства Азербайджана.

На участие в фестивале были отправлены заявки от авторов 704 фильмов из 78 стран мира. Отборочная комиссия, в состав которой вошли специалисты в области кино, включила в международную конкурсную программу фестиваля 42 киноленты из 32 стран мира, в категорию "Таланты Азии" (Asiya istedadları) вошли 17 фильмов, в местной конкурсной программе будут представлены 26 кинокартин, которые поборются за награду "Золотой гранат" (Qızıl Nar).

В этом году фильмы, вошедшие в международную конкурсную программу, будут оценивать - лауреат кинонаграды "Qızıl Pəri", кинорежиссер, автор сценария, заслуженный деятель искусств Азербайджана Явер Рзаев, чьи работы были представлены на Роттердамском кинофестивале, Международном кинофестивале в Карловых Варах, кинофестивале "Киношок" и удостоены наград; лауреат премий Недели критики Каннского международного кинофестиваля, Токийского и Московского международных кинофестивалей, кинорежиссер и сценарист Реза Миркарими (Иран); лауреат Берлинского, Московского, Варшавского международных кинофестивалей, режиссер, продюсер Фархат Шарипов (Казахстан); сценарист, эксперт по созданию сценариев Рулоф Ян Миннебо (Нидерланды).

Фильмы, вошедшие в категорию "Таланты Азии", будет оценивать жюри, в состав которого вошли - программный директор кинофестиваля BAIQONYR, кинокритик Ержан Жумабеков (Казахстан); писатель, сценарист Шариф Агаяр (Азербайджан); победитель ряда кинофестивалей, режиссер, сценарист Рамин Фарзанех (Иран).

Кинокартины в местной конкурсной программе будут оценивать заслуженный деятель искусств Азербайджана, театральный и кинорежиссер Мехрибан Алекперзаде; председатель Объединения журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы; кинооператор Надир Мехдиев.

В программе Cinemobil (фильмы, снятые на мобильный телефон) будут представлены три работы.

Также в рамках внеконкурсной программы фестиваля пройдут интересные мероприятия. Так, в сотрудничестве с British Council состоится специальный показ номинантов BAFTA (Британская академия кинематографического и телевизионного искусства). В секции "Наш язык" (Dili bizim) будут представлены работы азербайджанцев, проживающих в разных странах мира, и снявших фильмы на азербайджанском языке.

В секцию "Панорама " войдут киноленты, на авторов которых возлагаются большие надежды в будущем.

Фильмы, включенные в конкурсную программу, на протяжении шести фестивальных дней будут демонстрироваться в Киноцентре "Низами" начиная с 11:00.

В "Ретроспективу", посвященную 125-летию азербайджанского кинематографа, вошли снятые в разные годы пять короткометражных фильмов - "Бакинские балконы" (режиссер Заур Магеррамов); "Живи, золотая рыбка" (Ниджат Фейзуллаев); "Сила притяжения" (Гасан Сеидбейли); "Ученик звездочета" (Ариф Магеррамов); "Наваждение" (Руфат Асадов).

В день открытия кинофестиваля ряд деятелей кино будут награждены премией "Золотой гранат" за заслуги в азербайджанском кинематографе.

12 ноября в 14:00 режиссер Реза Миркарими проведет мастер-класс, а 14 ноября в 16:00 состоится лекция графического дизайнера Расула Гасани на тему "Применение технологий искусственного интеллекта в кино".

Церемония награждения победителей фестиваля состоится 15 ноября в 19:00

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