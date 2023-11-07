В Баку отметили юбилей известного дирижера Джаваншира Джафарова

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА) состоялся вечер, посвященный 70-летию видного представителя отечественной дирижерской школы, народного артиста Азербайджана, профессора БМА Джаваншира Джафарова, сообщает Day.Az.

Со вступительным словом на мероприятии выступил заслуженный артист Фарид Ибрагимов, который поздравил юбиляра и вручил ему почетную грамоту от имени директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, народного артиста, всемирно известного оперного певца Юсифа Эйвазова.

Также Джаванширу Джафарову был вручен диплом Независимого профсоюза работников культуры Азербайджана.

Отметим, что выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Джаваншир Джафаров на протяжении долгих лет был главным дирижером симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Под его мастерским руководством на сцене театра были представлены многочисленные оперные и балетные спектакли. За годы работы в театре оперы и балета Джаваншир Джафаров выступал с гастролями во Франции, Германии, России, Турции, Грузии и других странах, успешно представляя азербайджанское музыкальное искусство.

На торжественном вечере, посвященном юбилею маэстро, выступили солисты театра оперы и балета - народные артисты Самир Джафаров и Гюльназ Исмаилова, заслуженные артисты Сабина Асадова, Фарида Мамедова, Азер Заде (Рзазаде), Илаха Эфендиева, Фарид Алиев, Афаг Аббасова, солисты Фатима Джафарзаде, Махир Тагизаде, Адиль Ахундов, Нина Макарова, а также хоровой коллектив театра.

В программе прозвучали сочинения Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи, Джоаккино Россини и Иоганна Штрауса.

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