Стартует Второй республиканский конкурс «Академическая, народная и джазовая музыка»

По авторскому проекту заслуженного деятеля искусств Азербайджана, доктора наук по искусствоведению, создателя Средней специальной музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), профессора Тарлана Сеидова стартует Второй республиканский конкурс музыкантов "Академическая, народная и джазовая музыка".

Как сообщает Day.Az, конкурс организован Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и школой-студией БМА при содействии Министерства культуры Азербайджанской Республики и посвящён трём главным направлениям в музыкальном искусстве: классике, народному творчеству и джазу.

Председателем оргкомитета и жюри является народный артист СССР и Азербайджана, ректор БМА, профессор Фархад Бадалбейли.

Проект состоит из двух туров, где в первом участники избираются на основании отправленных видеозаписей, а во втором - демонстрируется живое исполнение. Участники конкурса подразделяются на три возрастные категории (I группа - 8-12 лет, II группа - 13-16 лет, III группа - 17-23 лет) по следующим номинациям: "Фортепиано", "Струнные инструменты", "Духовые и ударные инструменты", "Вокальное исполнительство".

Для участия в конкурсе подано 110 заявок молодых музыкантов - учащихся музыкальных школ, средних и высших музыкальных учебных заведений Азербайджана из Баку и 14 регионов республики - Агдам, Агдаш, Барда, Губа, Губадлы, Гянджа, Габала, Саатлы, Сальян, Сумгаит, Нефтчала, Шабран, Шеки, Ширван по специальностям фортепиано, скрипка, флейта, вокал.

В данный момент идет процесс оценивания участников первого тура. Второй тур пройдет с 13 по 18 ноября 2023-го года.

Победителям конкурса присуждается звание лауреатов.

Проведение конкурса "Академическая, народная и джазовая музыка", сохраняя свою актуальность, способствует развитию и усовершенствованию межжанровых связей.