В Исмаиллы прошел праздник мугама, посвященный Дню Победы

В Исмаиллы перед Центром Гейдара Алиева состоялся праздничный концерт, организованный Международным центром мугама, сообщили Day.Az в пресс-службе центра.

Мероприятие организовано в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər", который проводится при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября. Серии мероприятий в рамках фестиваля проходят в Баку и в регионах Азербайджана.

В мероприятии приняли участие представители общественности, семьи шехидов, участники 44-дневной Отечественной войны и жители города. Перед концертной программой выступили глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров, депутат Новруз Аслан, мастер декламации Пюнхан Исмаиллы прочитал патриотические произведения.

Музыканты Международного центра мугама представили красочную программу с мугамами, народными песнями и теснифами. Выступления ханенде Эльгиза Алиева, Нисбат Садраевой, Кёнуль Халилзаде и Мамеда Наджафова были встречены аплодисментами жителей.