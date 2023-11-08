Волшебные ковры-самолеты "Азерхалча" в Бельгии

ОАО "Азерхалча" продолжает пропаганду азербайджанских ковров в Европе. При совместной организации посольства Азербайджана в Бельгии, AZPROMO и ОАО "Азерхалча" в действующем в Брюсселе Фонде Frison Horta организована выставка азербайджанских ковров "Волшебные ковры-самолеты", сообщили Day.Az в пресс-службе "Азерхалча".

На открытии приняли участие представители государственных структур Бельгии, послы зарубежных стран, представители СМИ, деятели науки и культуры, представители азербайджанской, турецкой и других общин, проживающих в Бельгии.

Посол Азербайджана в Бельгии Вагиф Садыгов подчеркнул, что искусство ковроткачества в Азербайджане имеет древнюю историю, мастера-ковроткачи успешно передают тонкости этого искусства подрастающему поколению, а руководство страны придает развитию этого искусства большое значение. Особо была отмечена работа "Азерхалча" в пропаганде азербайджанских ковров.

Руководитель Фонда Frison Horta Нупур Трон отметил, что представленные на выставке ковры обладают уникальными и яркими характеристиками, а это искусство, основанное на традициях, высоко ценится не только в Азербайджане, но и во всем мире, и его следует сохранить. Организация выставки ковров - образцов этой чарующей сферы культуры, соединяющей Восток и Запад, национально-духовного искусства Азербайджана в Фонде Frison Horta вселяет чувство гордости.

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов, подчеркнул, что грандиозное событие посвящено третьей годовщине Дня Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Было рассказано об истории славной Победы и деятельности ОАО "Азерхалча", основной целью которого является сохранение традиций ковроткачества и дальнейшее развитие этого искусства.

Эмин Мамедов отметил, что азербайджанское народно-прикладное искусство и его ветвь - ковроткачество занимают особое место в истории национальной культуры азербайджанского народа. Было рассказано о представленных на выставке коврах, относящихся к Карабахской, Газахской, Нахчыванской, Ширванской школам ковроткачества.

Затем участники выставки попробовали вкуснейшие азербайджанские блюда, образцы местного вина, получили духовное наслаждение от незаменимых выступлений мугамного трио.

Посетителям выставки был продемонстрирован и процесс плетения настоящего азербайджанского ковра, проведены мастер-классы. Участникам выставки была предоставлена возможность самим сделать петли на ковре. Всем, кто участвовал в процессе ткачества азербайджанских ковров, был вручен и специальный сертификат ОАО "Азерхалча".

Гостям были преподнесены книги и брошюры об искусстве ковроткачества в Азербайджане, изготовленные специально для детей в изящном оформлении и на английском языке, продемонстрирован фильм, повествующий об искусстве ковроткачества и знаменитых ковроткачах страны.

Эскспозиция будет открыта для европейских любителей ковров в Фонде Frison Horta в Брюсселе до 6 декабря. Посетителям выставки также будет предоставлена информация об искусстве и школах ковроткачества в Азербайджане.