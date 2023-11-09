С большим удовольствием прогулялась бы по историческим местам Баку

Впервые в Баку с 21 по 26 ноября, в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана пройдёт XVII ежегодный кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны", призванный налаживать и развивать культурные связи между городами и арт-центрами по всему миру.

В рамках фестиваля на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна будут представлены лучшие спектакли петербургских театров.

21 и 22 ноября Театр "Приют комедианта" представит в Баку спектакль "Женитьба Бальзаминова". Одна из самых колоритных героинь спектакля Домна Белотелова, ее образ в спектакле исполняет заслуженная артистка России Зоя Буряк, по словам которой постановка оставит приятные воспоминания у зрительской аудитории.

"В Баку мы везем классическую постановку пьесы Александра Островского "Женитьба Бальзаминова", в которой я играю роль вдовы Белотеловой. Тексты Островского и сегодня звучат очень современно, несмотря на то, что написаны больше ста лет назад. И в спектакле много замечательных песен и красочных костюмов - все это вместе создает у зрителя хорошее настроение и оставляет приятные воспоминания о постановке", - сказала Trend Life заслуженная артистка России, передает Day.Az.

Как отметила Зоя Буряк, ранее она уже посещала столицу Азербайджана, и с большим удовольствием вновь приедет в Баку.

"Я была в Баку в 1988 году на XXI Всесоюзном кинофестивале. Вышел фильм "Холодное лето пятьдесят третьего...", и я представляла его на фестивале. С того времени у меня остались очень теплые воспоминания о городе, о его прекрасных улицах и площадях. С большим удовольствием вновь прогулялась бы по историческим местам Баку", - подчеркнула Зоя Буряк.

Отметим, что в рамках фестиваля "Петербургские театральные сезоны" будут проведены следующие мероприятия:

21-26 ноября

18:00-22:00 - Выставка "Герои театра КУКФО" (6+)

21 ноября

19:30 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (16+), реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта".

22 ноября

19:30 - Спектакль "Женитьба Бальзаминова" (16+), реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта".

23 ноября

19:30 - Спектакль "Ночь Гельвера" (16+), реж. лауреат Государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

25 ноября

19:30 - Спектакль "Волки и овцы" (16+), реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

26 ноября

12:00 - Спектакль "Аленький цветочек" (4+), реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат".

15:00 - Спектакль "Аленький цветочек" (4+), реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат".

19:30 - Спектакль "Волки и овцы" (16+), реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

Фестиваль проводится с 2007 года. За 17 лет спектакли "Петербургских театральных сезонов" показали в Праге, Берлине, Тель-Авиве, Марселе, Милане, Афинах и многих других городах. В разные годы в фестивале принимали участие Александринский театр, Театр им. Ленсовета, "Приют комедианта", Большой театр кукол, БДТ им. Г.А. Товстоногова и многие другие театры.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

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