В Лачине состоялось открытие здания кинотеатра

Здание кинотеатра, функционировавшего в городе Лачин до оккупации, было восстановлено и возобновило свою деятельность.

Как сообщает в четверг карабахское бюро Trend, в мероприятии приняли участие сотрудники специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, сотрудники ООО "Бакинская Служба благоустройства", представители общественности, сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, передает Day.Az.

В открывшемся здании кинотеатра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики. Минутой молчания была почтена память шехидов. Выступавшие на мероприятии рассказали о здании кинотеатра.

Было отмечено, что данное здание, полностью разрушенное армянами во время оккупации, было восстановлено за 8 месяцев. На площади 1 700 квадратных метров построен клуб (1000 квадратных метров). Интерьер здания кинотеатра, рассчитанного на 230 мест, занимает 350 квадратных метров, размер сцены - 82 квадратных метров, а размер экрана - 70 квадратных метров. Впервые в Лачине был показан азербайджанский фильм "Господи, я здесь!" (Mən Burdayam, İlahi!).

Жители Лачина встретили презентацию фильма в здании кинотеатра аплодисментами.