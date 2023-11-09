Мамедага Умудов - отец трех дочерей –шахматистов. Праздничный вечер в Баку

В Международном центре мугама прошел концерт "Qarabağ Azərbaycandır!", посвященный Дню Победы и Дню государственного флага, сообщает Day.Az.

На вечере были исполнены патриотические произведения заслуженного деятеля искусств, профессора Мамедаги Умудова, среди которых "Cümhuriyyət marşı", "Duyğular" (памяти шехида Хайяма Алиева), "Həzin musiqi", "Zəfər", "Qala", "Qarabağ Azərbaycandır!".

Доктор философии по икусствоведению, профессор Жаля Гуламова рассказала о творческом пути композитора.

Мамедага Умудов родился 27 мая 1949 года в Баку. Он выпускник Бакинского музыкального училища имени Асафа Зейналлы (ныне - Бакинский музыкальный колледж) факультета музыкального исполнительства по специальности тар и композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли.

Произведения композитора, написанные для фортепиано, струнного оркестра, симфонии, пьесы, увертюры, концерты для тара и симфонического оркестра, симфоническая поэма "Гобустан", Хореографическая симфония, Симфонический мугам "Чахаргах", Балетная сюита, Два марша к победе, Марш Республики для хора и фортепиано и другие произведения включают в себя самые разнообразные оттенки музыкального наследия азербайджанского народа, которые сочетаются с классической музыкой, и внесли большой вклад в развитие национальной культуры.

Мамедага Умудов также вел активную педагогическую деятельность в Бакинском библиотечном колледже, Бакинском музыкальном колледже, Государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли, воспитав плеяду талантливых музыкантов. Он является автором более десяти книг, изданий и учебных пособий по музыке.

Интересно, что творческое вдохновение Умудов черпал не только в истоках национальной музыки и традициях культуры, но и у четырех женщин - своей супруги и трех дочерей, которые являются шахматистами. Старшая дочь Умудова - Улькар является первой в Азербайджане женщиной-международным арбитром ФИДЕ. Средняя дочь - Наргиз является международным гроссмейстером, членом сборной Азербайджана по шахматам, участником пяти Олимпиад, а также чемпионатов мира и Европы. Младшая дочь - Гюнай преподает в Шахматной школе №1.