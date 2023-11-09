Искусство мастеров Нахчывана представлено в городах Турции

Работы членов Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики представлены в городах Турции, сообщила Day.Az член Международной ассоциации художников при ЮНЕСКО, председатель Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, депутат Милли Меджлиса (парламент), заслуженный художник Азербайджана Ульвия Гамзаева. Визит был организован в рамках 100-летия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летия Турецкой Республики.

Вначале художники посетили Şuşa Anaokulu - дошкольное образовательное учреждение, построенное в городе Игдыр и названное в честь древнего города Шуша - культурной столицы Азербайджана и Тюрского мира 2023 года. Затем они совершили поездки в Чорум и Эрзурум, где представили свои работы, совершили осмотр достопримечательностей городов. В экспозициях было представлено более ста работ около сорока художников по живописи, мастеров по меди и дереву, миниатюрам и гобеленам.

В мероприятиях приняли участие общественные и государственные деятели, деятели культуры, науки и образования Турции. Стороны высказали теплые слова, пожелали успехов народам Азербайджана и Турции, обменялись памятными сувенирами.

Главная цель мероприятий - дальнейшее укрепление братских отношений между Азербайджаном и Турцией в сфере культуры, ознакомление с творчеством нахчыванских художников.