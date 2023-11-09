Азербайджанский дирижер и директор российского театра обсудили совместные творческие планы

В Казани (Республика Татарстан, Россия) под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Эйюба Гулиева прошли показы двух оперных шедевров великого итальянского композитора Джакомо Пуччини - "Тоска" (4 ноября) и "Турандот" (8 ноября), сообщил Trend сам дирижер. Постановки представлены на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, передает Day.Az.

Показы прошли при полном аншлаге. По завершению каждого спектакля публика приветствовала исполнителей стоя.

В рамках визита также состоялась встреча Эйюба Гулиева с директором Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, профессором Рауфалем Мухаметзяновым, на которой были обсуждены совместные творческие планы и программа следующего Международного оперного фестиваля имени Ф. И. Шаляпина (Шаляпинский фестиваль).

Отметим, что азербайджанский дирижер Эйюб Гулиев тесно сотрудничает с Татарским академическим государственным театром оперы и балета имени Мусы Джалиля начиная с мая 2021 года, когда с огромным успехом прошла премьера балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова в постановке заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдара Алиева.