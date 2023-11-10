B Будапеште состоялся концерт азербайджанского рэпера Орхана Зейналлы

Aзербайджанский рэпер Орхан Зейналлы, проживающий в Соединенных Штатах Америки, накануне Дня Победы выступил в Будапеште с концертной программой.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, концерт Орхана Зейналлы, для которого это первое выступление за пределами Азербайджана, собрал около 400 азербайджанцев. Наряду с проживающими в Будапеште азербайджанцами на концерте, состоявшемся при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, присутствовали азербайджанцы из Польши, Швеции, Бельгии, Нидерландов, Литвы, Англии, Эстонии, Германии, Италии, Чехии, Франции, Грузии, а также граждане Азербайджана.

Патриотические песни рэпера, в частности, такие как "40-я параллель", "Дом из земли", посвященные пропаганде национальных духовных ценностей, слушатели встретили с большим интересом.

На следующий день после концерта в Доме Азербайджана в Будапеште состоялась встреча Орхана Зейналлы с поклонниками его таланта. В ближайшем будущем планируется проведение концертов рэпера и в других странах.