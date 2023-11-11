Песня Муслима Магомаева «Весенний край - Азербайджан» заняла 1 место на российском конкурсе «Невский соловей»

На Всероссийском детском конкурсе патриотической песни "Невский соловей" азербайджанская песня Муслима Магомаева "Весенний край - Азербайджан" в исполнении Теймура Кязимова была удостоена 1-го места.

Как сообщает Day.Az, выпускник музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а ныне студент Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов Теймур Кязимов принял участие в заключительном гала-концерте конкурса, на котором состоялось и награждение победителей. Теймур посвятил свою победу третьей годовщине победы в Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие 118 одаренных детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. Мероприятие было организовано Международным центром поддержки искусств Санкт-Петербурга. Основными целями конкурса являются: развитие творческих способностей детей и подростков, повышение их уровня музыкальной культуры, развитие патриотического и духовного потенциала, представление возможности для реализации творческих способностей детей и подростков.

Членами жюри конкурса выступили: Юрий Гончаров - заслуженный деятель культуры, профессор, доктор искусств, академик Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина, Александра Бражникова - актриса Государственного Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке, Лариса Юдина - солистка Мариинского театра.