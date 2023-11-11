В Баку прошел театральный фестиваль “3+3=7”

Бакинский театр детей и молодежи по случаю третьей годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной войне провел в рамках проекта "Один театр - один фестиваль" фестиваль "3+3=7", сообщает Day.Az.

Фестиваль, в котором приняли участие 7 театров, прошел на сценах Союза театральных деятелей, Государственного академического национального драматического театра, Государственного академического музыкального театра и Государственного театра юного зрителя. Руководитель проекта и автор идеи - заслуженный артист Интигам Солтан.

На фестивале Государственный академический национальный драматический театр представил спектакль "Послание к елям" (автор - Годерзи Чохели, режиссер - Нигяр Гюльахмедова), Государственный академический музыкальный театр - "На одном дыхании" (автор идеи - Алигисмет Лалаев, режиссер - Самир Гуламов), Государственный театр юного зрителя - "Я верю" (автор - Ульвия Гейдарова, режиссер - Эльшад Рагимзаде), Государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига - "Мусье Жордан" (автор - Мирза Фатали Ахундзаде, режиссер - Александр Максимчев), Лянкяранский государственный драматический театр - "44 дня истины" (автор и режиссер - Анар Бабалы), Мингячевирский государственный драматический театр - "Безымянный" (автор - Айгюн Гасаноглу, режиссер - Вюсал Мехралиев), Бакинский театр детей и молодежи - "До последнего вздоха" (автор идеи и режиссер - Кенуль Шахбазова), "Билет в рай" (автор и режиссер - Ильхама Ахмедова), "Родина" (автор идеи и режиссер - Интигам Солтан).

Спектакли театров-участников были награждены дипломами и призами Главного управления культуры города Баку и оргкомитета фестиваля, режиссеры и участники спектаклей, участники второй Карабахской войны, работающие в театрах - благодарственными дипломами.