В Баку прошел воркшоп "Zəfər Zirvəsi"

В Баку прошел двухдневный воркшоп для художников под названием "Zəfər Zirvəsi", посвященный третьей годовщине Победы в 44-дневной войне, сообщает Day.Az.

Воркшоп прошел при организации Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры, Союза художников Азербайджана и Исполнительной власти Хатаинского района. Задачи мероприятия - создать платформу для общения художников, предоставить им возможность поделиться своим опытом, идеями и т.д.

С работами ознакомились и дали свои рекомендации заслуженный художник Тамилла Сеидова и профессор Мансур Джафаров.

В воркшопе приняли участие художники старше 18 лет, работающие в различных направлениях и техниках изобразительного искусства (живопись, графика, акварель, смешанная техника и т.д), а также скульпторы. По итогам мероприятия участникам были вручены сертификаты.

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