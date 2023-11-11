В Азербайджане гостеприимство - это отдельная тема

В начале октября текущего года в Астраханской области прошел II Международный фестиваль-форум "Театральная дельта". В рамках работы фестиваля-форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в области культуры между Астраханским драматическим театром и Азербайджанским государственным академическим русским драматическим театром (АГАРДТ) имени Самеда Вургуна. Соглашение подписали директор Астраханского драматического театра Лилия Гурко и директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Азербайджана Адалет Гаджиев.

Как передает Day.Az, в связи с подписанным соглашением столицу Азербайджана посетила директор Астраханского драматического театра Лилия Гурко, которая в беседе с Trend Life поделилась впечатлениями о визите, рассказала о планах по сотрудничеству с азербайджанским театром.

- Лилия Аркадьевна, расскажите, пожалуйста, о визите в столицу Азербайджана.

- Это рабочий визит по приглашению руководства Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Но, безусловно, приехав в Азербайджан, тем более, что это мой первый визит, невозможно не сочетать его со знакомством с городом. Баку - замечательный, масса достопримечательностей и интересных мест - Старый город (прим. - Ичери Шехер), музеи. За три дня все посмотреть сложно, но я, тем не менее, получила о городе впечатления и восторга, и восхищения. У меня была возможность в короткие сроки ознакомиться с основными достопримечательностями.

- Удалось ли посмотреть в рамках визита репертуарные спектакли Бакинской русдрамы?

- Конечно! Посмотрела спектакли "Беня Король и другие", "Прости за любовь" и постановку "Капитанская дочка". Кроме этого, мне удалось посмотреть сам театр - не только сцену, зрительный зал, но и закулисную часть, цеха. Должна сказать, что цеха и закулиская часть произвели на меня очень хорошее впечатление! Я познакомилась с труппой театра - мы пообщались, даже наметили перспективы нашего сотрудничества. Так что визит насыщенный и плодотворный.

- В начале октября было подписано соглашение о сотрудничестве между Астраханским драматическим театром и Азербайджанским государственным академическим русским драматическим театром имени Самеда Вургуна. Расскажите, что предусматривает этот документ?

- У нас в Астрахани второй год подряд проходит Международный театральный фестиваль-форум "Театральная дельта", где мы говорим и работаем над разными театральными направлениями, жанрами и формами, которые в конце концов сливаются в общее море театра.

В этом году мы с удовольствием принимали гостей из Азербайджана, приезжали заместитель директора по творчеству АГАРДТ имени Самеда Вургуна Валентина Мусаевна Резникова и молодые актеры, которые приняли участие в режиссерских секциях, лабораториях. И как результат нашего общения было заключено соглашение о сотрудничестве в области театральной культуры. С заключением этого соглашения связано и мое приглашение в Баку. В ходе визита я смогла посмотреть спектакли азербайджанского русского драматического театра, пообщалась с коллегами.

На следующий год при проведении III фестиваля "Театральная дельта" планируем пригласить ваш театр уже в более расширенном составе, чтобы больше молодых азербайджанских актеров смогло поучаствовать в проекте. Также есть прекрасная задумка пригласить ваш театр к нам в Астрахань со спектаклем, например, это мог бы быть спектакль "Капитанская дочка".

В текущем году мы будем это обсуждать, принимать решения, рассматривать возможности. Очень хочется, чтобы все получилось. Есть и другие задумки в плане сотрудничества, но это пока секрет, они пока на уровне обсуждения. В любом случае сотрудничество началось, ничего, кроме пользы нашим коллективам, оно не приносит. Мы обмениваемся опытом, эмоциями, традициями, в конечном итоге это приводит к замечательному результату.

- Вы упомянули спектакль "Капитанская дочка". Скажите, а что интересно астраханскому зрителю - классика или современная драматургия?

- Астраханский зритель разноплановый, у нас большой диапазон зрительской аудитории. В России есть замечательная программа "Пушкинская карта", благодаря которой учащиеся средних и высших учебных заведений имеют возможность посещать культурные мероприятия, в том числе и театры. И нашему театру очень приятно, что мы можем встретить большое количество зрителей в этой возрастной категории. Но к нам приходит аудитория и старшего возраста, и 60+. Следовательно, если такая широкая зрительская аудитория, то и интересы разные - кто-то любит современную пьесу, другие - классику, третьи отдают предпочтение комедии, а четвертые выбирают драму. Кто-то большую форму, кто-то малую.

Отмечу, что в этом году фестиваль "Театральная дельта" был посвящен интерпретации русской классики в современном театре. У нас была очень разнообразная афиша, были совершено разные трактовки, одни показывали спектакли в совершено классической интерпретации, другие в современной. Много по этому поводу было споров, были разные отклики. В связи с этим была организована и панельная дискуссия "Интерпретация классики в современном театре". Поэтому определиться, что конкретно нравится... Зритель есть на любой спектакль, на любую форму.

Понятно, что в большинстве случаев зритель идет на тот спектакль к чему больше лежит душа, хотя бывает и по-другому - казалось бы, человек привык к одному театральному направлению, но хочет увидеть и другие. Я посмотрела спектакли русского драматического театра в Баку, они однозначно будут интересны нашему зрителю. Надеюсь, что и мы сможем порадовать бакинскую аудиторию своими спектаклями. В любом случае наши обоюдные визиты, наше общение - это общение с большими перспективами.

- "Капитанскую дочку" в Баку поставил известный режиссер, лауреат Государственной премии России и театральных премий Игорь Коняев. Что вы думаете о перспективах сотрудничества режиссеров Астраханского драматического театра с актерской труппой азербайджанского театра?

- Это как раз та задумка, которую мы рассматриваем, обсуждаем. И еще, если в двух театрах будут одноименные спектакли, то появится возможность обмена актерами внутри спектакля. Самое главное, мне удалось после показа "Капитанской дочки" поговорить с труппой театра. И есть большое желание и интерес общаться с нашей труппой, сотрудничать, делиться опытом.

- Лилия Аркадьевна, большое спасибо, что поделились впечатлениями и рассказали о планах по сотрудничеству.

- Спасибо руководству и коллективу Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. И еще я хочу сказать о гостеприимстве, в Азербайджане это отдельная тема. Гостеприимство и радушие ощущается везде. Это общая аура взаимоотношений в городе. А сам Баку - красивый, зеленый, ухоженный.

Хочу подчеркнуть, что в Астрахани есть общеобразовательная школа имени Гейдара Алиева, великолепный сквер имени Гейдара Алиева, где стоит памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа.

Я очень рада, что наши театры теперь друзья.