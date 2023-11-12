В Международном центре мугама прошел концерт в честь Дня Победы и Дня государственного флага

В Баку в Международном центре мугама прошел концерт в честь Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне и Дня Государственного флага, сообщает Day.Az.

На концерте, проведенном в рамках серии мероприятий, посвященных 15-летию начала деятельности Международного центра мугама, директор Центра, заслуженный артист Сахиб Пашазаде поприветствовал гостей и от имени коллектива поздравил с Днем Победы и Днем Государственного флага.

Было отмечено, что 15 лет назад состоялось открытие Международного центра мугама с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Строительство этого Центра, имеющего особое значение среди грандиозных проектов Фонда Гейдара Алиева, было осуществлено по инициативе Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. За годы деятельности было реализовано множество проектов для пропаганды и развития древнего азербайджанского искусства мугама, входящего в список шедевров нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также множество мероприятий в сфере сохранения национального наследия, культуры и искусства, научной деятельности.

В художественной части были представлены выступления солистов БНМ, заслуженных артистов Тайяра Байрамова, Бейимханым Велиевой, Арзу Алиевой и ханенде Гусейна Меликова. Выступления артистов прошло в сопровождении Ровшана Гурбанова (тар), Джейхуна Мурадова (кяманча), заслуженной артистки Тараны Алиевой (канон), Васифа Юсибли (уд), Амиля Мустафаев (нагара), Рафаэля Аскерова (балабан). Концертная программа, прошедшая с аншлагом, была встречена зрителями с большим интересом и аплодисментами.