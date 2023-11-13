В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 26 ноября в 20:00 состоится творческий вечер народного артиста Азербайджана, актера Государственного академического музыкального театра Ильхама Намига Камала, сообщает Day.Az.

Вечер под названием "1001 gülüş" (1001 улыбка) создаст позитивное настроение у всех гостей мероприятия. Зрителей ждут приятные воспоминания, шутки и забавные истории от народного артиста Азербайджана.

Отметим, что Ильхам Намиг Камал является одним из известных и любимых азербайджанской публикой актеров. Театральная общественность знает его как талантливого артиста, и с большим интересом следит за его творчеством. За годы деятельности актер создал галерею запоминающихся образов как в театре, так и в кино. Ильхам Намиг Камал - профессор Государственного университета культуры и искусств. Он создал и был руководителем театра миниатюры "Ильхам".

Билеты на мероприятие можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке: https://iticket.az/ru/events/concerts/ilham-namiq-kamal-1001-smiles/103338

Телефон для справок: (051) 303 35 40

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