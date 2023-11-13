Индия глазами азербайджанских художников

В торговом центре Gənclik Mall в рамках проекта Ambassador Cultural Club состоялся воркшоп для художников на тему "Индия", сообщает Day.Az.

Мероприятие реализовано по инициативе НПО Arts Council Azerbaijan (руководитель - художник Дадаш Мамедов) и при поддержке посольства Индии в Азербайджане, Gənclik Mall и God Bless Films.

В воркшопе приняли участие десять талантливых художников - Эльдар Бабазаде, Ройя Гасанова, Камила Мурадова, Марьям Киблаева, Лейла Оруджева, Наиля Асланова, Лейла Мурадова, Севда Рустамова, Нурай Аллахвердиева и Мяляк Аббасзаде, которые представили свои уникальные интерпретации, посвященные Индии - одной из самых колоритных стран Южной Азии.

Картины, созданные художниками, разнообразны - от изображения танцующих в национальных костюмах девушек до знаменитого Тадж-Махала. Авторы также воплотили на своих полотнах мотивы из индийских фильмов, старинные города, игру в шахматы и величественных слонов. Это многообразие создало красочную палитру, обогащающую понимание культурного наследия Индии. Куратором воркшопа выступила Самира Фаизова.

Мероприятие посетил посол Индии в Азербайджане Шридхаран Мадхусудханан, который ознакомился с каждым произведением, пообщался с художниками, выразив им признательность за вклад в пропаганду культурного богатства Индии.

Основной целью Arts Council Azerbaijan в проведении этого воркшопа является еще большее повышение интереса к искусству у молодого поколения, популяризация творчества азербайджанских художников.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.