17 бакинских мгновений Алексея Смирнова: Благодаря Фараджу Караеву я открыл для себя Азербайджан

В этом году в России и Азербайджане широко отмечается 80-летие Фараджа Караева - одного из самых ярких композиторов, выдающегося педагога и наставника, который внёс значимый вклад в формирование сегодняшней композиторской сцены обеих стран. В России данью уважения замечательному мастеру стал, в частности, недавний концерт Студии новой музыки Московской консерватории, увенчавший юбилейный фестиваль "Студия Фест". Поклонники композитора смогли услышать исполнение трех его сочинений, а также произведения соратников и друзей мастера Виктора Екимовского, Александра Раскатова и Владимира Тарнопольского. Режиссёр Алексей Смирнов, превративший концерт в настоящий музыкальный спектакль, рассказал журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о своей работе с Фараджем Караевым и поделился впечатлениями об азербайджанской музыке.

- Расскажите, пожалуйста, почему завершающий концерт цикла выступлений к юбилею ансамбля "Студия новой музыки" посвящён именно 80-летию Фараджа Караева? Как возникла идея этого концерта-посвящения?

- Дело в том, что ансамбль солистов Студия новой музыки Московской консерватории, которая играла концерт, давно сотрудничает с композиторами этого поколения. Она глобально специализируется на музыке современных авторов, а Фарадж Караевич - один из наиболее ярких представителей своего поколения, и его произведения Студия новой музыки уже неоднократно исполняла. Кстати, помимо этого концерта, состоится и ещё ряд мероприятий, посвящённых восьмидесятилетию композитора, которые растянуты на несколько месяцев и будут идти до конца года. То есть, концерт в жанре инструментального театра, который я режиссировал, является лишь частью этого большого проекта, знаменующего масштабное сотрудничество ансамбля и Фараджа Караева.

- Как сложилась программа концерта, почему именно эти произведения Фараджа Караева и других основоположников новой "Ассоциации современной музыки" были выбраны, что их объединило?

- Программа основана, в первую очередь, на пожеланиях самого Фараджа Караевича. Это либо его произведения в жанре инструментального театра, либо те произведения его друзей, которые, как кажется и ему, и мне в том числе, представляют собой некоторый срез творчества этого композиторского поколения. С одной стороны, они во многом похожи в плане эстетических устремлений. С другой стороны, наоборот, показывают всю палитру возможностей современной музыки.

- То есть вы лично знакомы с Фараджем Караевичем?

- Конечно. Фарадж Караевич - человек, благодаря которому я открыл для себя Азербайджан. Впервые я попал в Баку именно по его приглашению, это был первый или второй фестиваль Кара Караева. И с тех пор я был в Баку, по-моему, уже семнадцать раз, я очень много там работаю. Например, вот только что я выпустил там оперу "Пиковая дама" в Театре оперы и балета.

- Музыку Фараджа Караева называют узнаваемой и неповторимой, интеллектуальной и поэтичной, образной и переменчивой, чувственной и многомерной, противоречивой и непредсказуемой. А лично вы, как человек, близко знакомый с творчеством Фараджа Караевича, как бы охарактеризовали его индивидуальный стиль, что это за музыка?

- Для меня это, в первую очередь, очень умная музыка - её структура интересная и сложная. Кроме того, многие моменты в музыке Фараджа Караева сильно зависят от исполнения. При том, что произведение полностью записано нотами, композитор, иногда, как бы намечает определённый контур, который должен играть исполнитель, а дальше многое отдано на откуп музыканту. И из-за этого музыкальная интерпретация сильно влияет на само сочинение. Мне кажется, что это один из очень хороших примеров современной академической музыки.

- Творчество Фараджа Караева формировалось на стыке русской и азербайджанской культуры, западной и восточной традиции. Как вам кажется, отражается ли это в его музыке, в чём преимущества такого подхода? Одинаково ли понятна музыка Караева в России и Азербайджане?

- Да, на мой взгляд, музыка - это одно из видов искусства, которые проще всего преодолевают границы. То есть, музыка, которая создана в любой части света, в принципе понятна для любителей музыки во всём мире. И, конечно, у Фараджа Караевича есть определённое наследие азербайджанской культуры, оно прямыми корнями уходит к его отцу Кара Караеву. В целом у Фараджа Караевича очень разные произведения. Это далеко не первое моё столкновение с его музыкой и не первый концерт в жанре инструментального театра, так что я могу с уверенностью сказать, что у него есть сочинения, в которых слышнее восточное влияние, а есть и вещи, в которых, наоборот, композиция более европейская. Мне кажется, что это, конечно, преимущество Фараджа Караева как композитора. В его музыкальной палитре больше цветов, которыми он может пользоваться, поскольку он причастен к разным музыкальным культурам и к разным музыкальным опытам, которые этой культурой были воспроизведены.

- А музыка каких ещё азербайджанских композиторов вам знакома, интересна?

- Я совсем недавно был в Баку, где есть Baku Music Society - целое сообщество энтузиастов, профессиональных композиторов, которые занимаются современной академической музыкой и проводят Дни современной музыки. У них есть ансамбль Cadenza Contemporary Orchestra, который постоянно исполняет музыку современных композиторов. Да и в самом этом ансамбле, собственно говоря, есть ребята, которые являются современными азербайджанскими композиторами. Со всеми ними я лично знаком и слушал их музыку.

- Сейчас в России мы наблюдаем высокий интерес к азербайджанской культуре, в том числе и музыкальной традиции: мугаму, национальным музыкальным инструментам. Чем, на ваш взгляд, это объясняется?

- Мы, как мне кажется, вообще сейчас в историческом моменте наблюдаем определённый разворот на восток для России. И, конечно, в этом плане музыка и культура ближайших нам стран, которые ещё в недавнем прошлом были вместе с нами частью одного большого государства, первыми попали в поле зрения наших творческих деятелей. Азербайджанская академическая музыка - безусловно, часть европейской культуры. Но при этом музыка этой страны имеет совершенно другие корни и уходит в глубину другой музыкальной традиции. И это сочетание европейского классического музыкального образования и другого исторического контекста создало необычайно интересную музыкальную культуру, с которой я отчасти знаком. К примеру, мугам очень интересен и как традиционное искусство региона. Но он перерос, к примеру, в так называемую мугамную оперу, которую можно услышать в Баку, в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета. Когда мугам как традиционное искусство Востока сталкивается с таким европейским понятием как опера, то на стыке рождается какой-то совершенно новый симбиоз. И мне кажется, что это то, что ещё предстоит открыть российскому слушателю, и то, что, я абсолютно уверен, будет для него очень интересно.

Фото - Аня Тодич