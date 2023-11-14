Самый темпераментный виолончелист мира Марк Дробинский из Парижа в родном Баку

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся мастер-класс всемирно известного виолончелиста Марка Дробинского, сообщает Day.Az.

Марк Дробинский родился в Баку, долгое время жил и работал в Москве. В 1974 году эмигрировал во Францию. В настоящее время живет в Париже. Много гастролирует, принимает участие в крупнейших международных фестивалях. Марк Дробинский - ученик видного виолончелиста, дирижера, композитора, педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича. За неистовую манеру исполнения, эмоциональность и темперамент критика называет Дробинского "демоном виолончели". За последние 10 лет музыкант выпустил 15 СD-дисков. Он играет на виолончели итальянского мастера Карло Антонио Тесторе, изготовленной в 1748 году.

На вечере Mарк Дробинский с удовольствием делился своими знаниями и опытом с коллегами и молодыми талантами. Он неоднократно подчеркнул высокий уровень подготовки молодых музыкантов и поблагодарил преподавателей за их труд. Mарк Дробинский привлек внимание к мельчайшим деталям и нюансам, продемонстрировал способы решения тех или иных исполнительских задач. Особое внимание он уделил истории создания произведений, особенностям их художественного содержания.

На мастер-классе выступили молодые таланты Джалала Исмаилзаде, Нурай Векилова, Вагиф Гурбанов, Орхан Гусейнов, Эрол Рзаев, были исполнены произведения мировых классиков.

В рамках визита в Баку Марк Дробинский также выступил в концертной программе https://www.trend.az/life/culture/3824213.html

Фото - Кямран Багиров.