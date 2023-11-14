Более 400 интервью с мировыми знаменитостями. Встреча с Михаилом Гусманом в Баку

В Бакинском книжном центре (Baku Book Center) прошла встреча с первым заместителем генерального директора информационного агентства ТАСС, кавалером государственных орденов Азербайджана, России, Италии, Беларуси и Казахстана, заслуженным журналистом России, уроженцем Баку Михаилом Соломоновичем Гусманом, сообщает Day.Az. Ведущим мероприятия был телеведущий Джейхун Али.

Выступившая на открытии директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева отметила, что в предыдущий раз встреча бакинских читателей с Михаилом Гусманом проходила в книжном центре три года назад, когда была презентована книга "Формула жизни. Книга о папе и маме". Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов и руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров отметили плодотворную деятельность Михаила Гусмана в сфере журналистки, его роль в развитии добрососедских отношений между странами и народами.

Теле- и радиоведущий, журналист, проинтервьюировавший более 400 мировых знаменитостей - королей, королев, президентов, премьер-министров, такой "коллекции" нет в "копилке" ни одного другого журналиста-интервьюера в мире! Когда он рассказывает о своих встречах с мировыми политиками, то выясняется, что этот человек - настоящая энциклопедия.

Михаил Гусман подчеркнул, что Азербайджан проживает славные времена, когда под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия положила конец почти тридцатилетней оккупации и восстановила территориальную целостность страны, флаг Азербайджана ныне гордо развевается во всех уголках страны. Это является самой яркой страницей истории Азербайджана, источником гордости всего многонационального народа.

На вечере Михаил Гусман рассказал о своем детстве, проведенном в Баку, профессиональной деятельности, поделился историями из своего журналистского и литературного опыта.

"Я люблю многие города, но Баку занимает особое место в моем сердце. Бакинцем стать нельзя, бакинцем можно родиться. Здесь я психологически себя хорошо чувствую. Ничто не может сравниться для меня с пребыванием в Баку. Это особый вкус еды, это особое восприятие, прогулки по бакинскому бульвару..." - отметил Михаил Гусман.

Встреча была организована совместно с Русским домом в Баку в рамках IX Бакинской международной книжной выставки.

"Баку всегда был городом книги. Здесь всегда любили книгу. Всегда и по сей день. Городом, где книга для людей очень много значит. В рамках международной книжной выставки, которая проходит в Баку, мне оказана честь быть здесь. В рамках мероприятия прошла встреча с читателями, с теми людьми, которые не потеряли интерес к книге, у которых есть интерес к тому, что мне удалось создать. Я очень рад сегодня находиться в этом прекрасном, лучшем, может быть, на всем бывшем советском пространстве книжном центре Баку", - отметил Михаил Гусман.

В заключение Михаил Гусман ответил на вопросы.