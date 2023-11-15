В Музее ковра состоялась церемония презентации ковра «Хатаи»

14 ноября в Азербайджанском национальном музее ковра в связи со 100-летием общенационального лидера Гейдара Алиева состоялась церемония презентации ковра "Хатаи" XVII века, выкупленного из частной коллекции за рубежом и доставленного на Родину.

Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано Министерством культуры и Азербайджанским национальным музеем ковра по случаю включения традиционного искусства ковроделия Азербайджана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также дня рождения инициатора создания Музея ковра, видного ученого, художника-ковродела Лятифа Керимова.

Выступившая на мероприятии директор музея Ширин Меликова отметила значение ковра "Хатаи" для культурного наследия Азербайджана.

Затем выступил председатель Академического комитета Международной конференции по восточным коврам (ICOC), итальянский коллекционер, всемирно известный эксперт по коврам Альберто Боралеви.

Он отметил, что впервые посетил Азербайджан сорок лет назад, и особо подчеркнул обновление за минувший период концепции музея.

Заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов сказал, что изображенный на ковре дракон символизирует не только воинственный дух народа, но и возрождение природы.

В композиции нового экспоната, являвшегося дворцовым ковром периода Сефевидов, присутствуют стилизованные растительные и животные орнаменты, свойственные карабахской школе ковроткачества.

На ковре, богато украшенном орнаментальными узорами, изображен дракон, присутствующий на многих памятниках искусства тюркских народов.

Изображения дракона, широко распространенные в азербайджанском ковроделии, общеизвестны как композиции "Хатаи". Это название происходит от племени Хата/Хатаи, которое заложило основу азербайджанской нации.

Ковры "Хатаи" XVII века в свое время создавались в Карабахе и вывозились в зарубежные страны, а в настоящее время хранятся в ведущих музеях мира и частных коллекциях.

В заключение гости ознакомились с ковром.

На презентации в отделе традиционных технологий музея был представлен тактильный фрагмент нового экспоната небольшого размера для людей с ограниченными возможностями зрения.

В последнее время Азербайджанский национальный музей ковра достиг больших успехов не только в сохранении и пропаганде образцов национального культурного наследия, но и обогащении своей коллекции.

Возвращение на Родину ковров композиции "Хатаи" является важным событием исторического и культурного значения не только для музея, но и всей страны.