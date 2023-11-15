Из 60-х годов США в Баку наших дней

В кинотеатре Landmark Hotel в Баку в рамках проекта АртВерг состоялись показ и обсуждение фильма "Зеленая книга", сообщает Day.Az.

Перед просмотром модератор мероприятия Эльшан Ибрагимов предоставил информацию о фильме, сохраняя интригу и пробуждая интерес зрителей.

События киноленты "Зеленая книга" развиваются в 1960-е годы в США. После закрытия нью-йоркского клуба на ремонт вышибала Тони по прозвищу "Болтун" ищет подработку на пару месяцев. Как раз в это время Дон Ширли (утонченный светский лев, богатый и талантливый афроамериканский музыкант, исполняющий классическую музыку) собирается в турне по южным штатам, где ещё царит сегрегация. Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать текущие проблемы. У этих двоих так мало общего, и эта поездка навсегда изменит жизнь обоих.

После показа состоялось бурное обсуждение фильма, позволив всем присутствующим в полной мере погрузиться в анализ искусства кинематографа. Среди участников мероприятия была поэт, писатель, переводчик, обладатель степени магистра в области международных отношений парижского университета Пантеон I (Сорбонна) Ульвия Ахундова, которая поделилась своими глубокими впечатлениями от киноленты.

Отметим, что организаторы мероприятия - НПО Arts Council Azerbaijan и The Landmark Hotel. Куратор проекта - Ислам Мамедов, модератор - Эльшан Ибрагимов.

В рамках проекта АртВерг проходят показы фильмов, после которых участники мероприятия делятся впечатлениями от просмотра кинокартин, проводят обсуждения, участвуют в дискуссиях.

Зачастую мероприятия проекта АртВерг сопровождаются лекциями, проводимыми иностранными и местными искусствоведами, кинокритиками и т.д.

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