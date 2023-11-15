Душевные слова в осеннюю пору в Баку

В Баку состоялся очередной вечер проекта "Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой", сообщает Day.Az.

Осень по-своему задумчива и грустна, лирична и загадочна. Стихи об осени в творчестве поэтов передают настроение души и природы, где поэзия отражает самую утонченную, нежную и в то же время полную мудрости пору. Грусть и тоска, радость и разочарование, одиночество и любовь, все переплетается в осеннем, полном меланхолии и очарования настроении. Наивные, трогательные и добрые слова, строки и рифмы в стихах об осени подчеркивают всю красоту природы и чувственную глубину человеческой души.

На открытии член Союза писателей Азербайджана, режиссер, сценарист, актриса, поэтесса Ирана Гасымова рассказала о проекте, который на протяжении нескольких лет дарит слушателям красочные эмоции, а поэтам - возможность представлять свое творчество.

В этот вечер поэты, а также все желающие читали как свои собственные, так и любимые стихотворения других авторов. Стихотворения прозвучали на азербайджанском, русском, турецком и английском языках. Также была представлена композиции на стихи Михаила Лермонтова "Выхожу один я на дорогу" в исполнении солиста Государственного академического музыкального театра Фируза Мамедова. На вечере присутствовала специальная гостья из Стамбула, директор книжного магазина Humanist Kitap Менекше Полатджан Сербест, которая продекламировала красивую поэму на турецком языке.

Среди выступивших также были поэты Лейли Салаева, Саида Субхи, Ибрагим Имамалиев, Эльдар Джангирбеков, Ильмира Одинаева, Гаджи Гашимов, Зиньят Самир, Зарема Манафова, Лала Алиева- Клычкова, Гюнатай Гусейнова, любители поэзии - Инга Бахолдина, Арзу Мурадова, Нателла Керимова и Нини Карселадзе.

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