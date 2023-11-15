Осталось меньше недели до фестиваля "Петербургские театральные сезоны" в Баку

Осталось меньше недели до XVII кросскультурного фестиваля "Петербургские театральные сезоны", который пройдёт в Баку с 21 по 26 ноября, в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана. Фестиваль состоится на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, сообщает Day.Az.

В Баку уже прибыло несколько грузовых автомобилей с театральным реквизитов, более 100 творческого и технического состава ведущих театров Санкт-Петербурга примут участие в фестивале.

21-26 ноября

18:00-22:00 - 6+ Выставка "Герои театра КУКФО"

21 ноября

19:30 -16+ Спектакль "Женитьба Бальзаминова", реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта"

22 ноября

19:30 -16+ Спектакль "Женитьба Бальзаминова", реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта"

23 ноября

19:30 16+ Спектакль "Ночь Гельвера", реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской

25 ноября

19:30 -16+ Спектакль "Волки и овцы", реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом"

26 ноября

12:00 - 4+ Спектакль "Аленький цветочек", реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат"

15:00 - 4+ Спектакль "Аленький цветочек", реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат"

19:30 -16+ Спектакль "Волки и овцы", реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом"

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az.

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