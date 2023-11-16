Состоялась научно-практическая конференция, посвященная 90-летию академика Арифа Меликова

В Союзе композиторов Азербайджана состоялась Научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения Народного артиста СССР и Азербайджана, лауреата Государственной премии и премии Гейдара Алиева, кавалера орденов "Шереф", "Шохрет", "Гейдар Алиев", академика Арифа Меликова.

Как передает Day.Az, мероприятие вступительным словом открыла секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова. Она отметила, что творческое наследие Арифа Меликова составляет весомую часть азербайджанской музыкальной культуры. Воспитанник гениального композитора современности Кара Караева, Ариф Меликов выступал продолжателем традиций своего великого учителя, создавая произведения музыкально совершенные, этически значимые, связанные с национальной историей, литературой, поэзией. Разнообразное в жанровом отношении творчество композитора охватывает 8 симфоний, симфонические поэмы, оркестровые сюиты, вокально-симфонические, камерно-инструментальные сочинения, музыку к кинофильмам и драматическим спектаклям. Особое место среди произведений Арифа Меликова занимают балеты. Поистине мировую славу принес ему балет "Легенда о любви", поставленный на сценах многих стран мира.

Долгие годы Ариф Меликов был профессором и заведующим кафедрой композиции Азербайджанской консерватории им. У.Гаджибейли (ныне - Бакинская Музыкальная Академия), а также членом Союза композиторов Азербайджана, входил в состав его Правления. И сегодня творческая организация с большим уважением относится к имени мастера, чтит его память.

На конференции с интересными докладами выступили музыковеды и ученики Арифа Меликова. На тему "Ариф Меликов: навсегда оставшийся в памяти выдающийся композитор и музыкально-общественный деятель" выступила заслуженный деятель искусств, доктор искусствоведения, профессор Имруз Эфендиева. О балетном творчестве композитора рассказала заслуженный учитель республики Лала Джафарова. Особенности симфонической музыки Арифа Меликова были раскрыты в докладе доктора философии по искусствоведению, композитора Пике Ахундовой. Камерно-вокальное творчество Арифа Меликова было в центре доклада доктора философии по искусствоведению Айтян Бабаевой. Своими воспоминаниями об учителе, о педагогических особенностях Арифа Меликова поделилась заслуженный учитель, доктор философии по искусствоведению Арзу Мамедова.

В музыкальной части мероприятия прозвучали камерные произведения Арифа Меликова: романсы из вокального цикла на стихи Назыма Хикмета, "Концертино" для флейты с оркестром (в переложении для флейты и фортепиано), "Танец девушек" из балета "Легенда о любви" в переложении для канона и фортепиано. В их исполнении приняли участие заслуженная артистка Наргиз Керимова (сопрано), лауреаты международных конкурсов Наргиз Алиева (флейта) и Рена Мирагаева (канон), Светлана Ахмедова, Севиндж Керимова, Зяриф Керимова (фортепиано).

В заключение мероприятия от имени семьи Арифа Меликова выступила его племянница - пианистка, заслуженная артистка республики Нигяр Меликова. Она поблагодарила руководство Союза композиторов в лице его Председателя, Народной артистки, члена-корреспондента НАНА, профессора Франгиз Ализаде за прекрасную организацию вечера, посвященного 90-летнему юбилею выдающегося композитора.