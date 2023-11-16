В Баку откроется выставка Вадуда Муаззина "Мистические миры"

В Музейном центре в Баку 17 ноября состоится открытие персональной выставки под названием "Мистические миры" Вадуда Муаззина в рамках отмечаемого в этом году 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает Day.Az.

Выставка около 50-ти работ художника Вадуда Муаззина "Мистические миры" отражает в себе захватывающие пейзажи Азербайджана, глубину человеческой натуры. Кисть Муаззина как волшебная палочка зовет нас преодолеть обычное и принять то, что волшебно, призывая нашу душу искать поэзию природы. Окунитесь посредством работ Вадуда Муаззина в этот завораживающий мир, где высокое искусство и красота природы идеально сочетаются, и перенесите свою душу туда, где царит магия и раскрываются чудеса природы.

Это будет четвёртая выставка художника в Галерее искусств Музейного центра. Первая прошла в ноябре 2013 года, вторая - в мае 2018 года, а третья - в мае 2019 года.

Вадуд Муаззин родился в 1960 году в Ардебиле. Он представлял свои работы на многих выставках по всему миру. Участвовал в персональных и групповых выставках в США, Канаде, в Европе (Мюнхене и Париже). Художник также занимался скульптурой, вел преподавательскую деятельность.

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