В Санкт-Петербурге пройдет вечер классической музыки азербайджанских и русских композиторов

В Купольном зале Таврического дворца Санкт-Петербурга 17 ноября в 18.00 пройдет вечер классической музыки азербайджанских, русских и зарубежных композиторов, организованный при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Генерального консульства Азербайджана, сообщает Day.Az.

В концертной программе выступит под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова Государственный симфонический оркестр Ленинградской области. Солисты - заслуженные артисты Азербайджана Эльнара Мамедова, Регина Рустамова, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра Магеррам Гусейнов и Гамид Абдулов.