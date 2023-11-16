https://news.day.az/culture/1614973.html В Санкт-Петербурге пройдет вечер классической музыки азербайджанских и русских композиторов
В Санкт-Петербурге пройдет вечер классической музыки азербайджанских и русских композиторов
В Купольном зале Таврического дворца Санкт-Петербурга 17 ноября в 18.00 пройдет вечер классической музыки азербайджанских, русских и зарубежных композиторов, организованный при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой и Генерального консульства Азербайджана, сообщает Day.Az.
В концертной программе выступит под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова Государственный симфонический оркестр Ленинградской области. Солисты - заслуженные артисты Азербайджана Эльнара Мамедова, Регина Рустамова, лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра Магеррам Гусейнов и Гамид Абдулов.
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