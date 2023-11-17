Азербайджанские артисты выступили на Международном фестивале барочной музыки в Тбилиси

Представители музыкального искусства Азербайджана выступили на IX Международном фестивале барочной музыки в Тбилиси, который проходит с 10 по 30 ноября при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Об этом Trend сообщил заслуженный артист Азербайджана, дирижер Эйюб Гулиев, передает Day.Az.

Основная часть программы фестиваля проходит в Грузинском государственном академическом театре имени Шота Руставели. На фестиваль получили приглашение известные исполнители - инструменталисты, дирижеры, вокалисты, музыкальные коллективы.

Основным участником и основателем фестиваля является знаменитый Государственный камерный оркестр Грузии. Этот коллектив знаком азербайджанской публике по блистательному выступлению на I Барочном международном фестивале в апреле 2022 года в Баку.

Для укрепления творческих связей с азербайджанскими музыкантами по приглашению Государственного камерного оркестра Грузии на международный фестиваль в Тбилиси были приглашены главный дирижер и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев и солисты Театра оперы и балета, заслуженные артисты Азербайджана Фарида Мамедова (сопрано) и Ильхам Назаров (контртенор).

Под управлением азербайджанского дирижера Государственный камерный оркестр Грузии подготовил большую и сложную программу под названием "Опера Гала", в нее вошли произведения Георга Фридриха Генделя, Генри Пёрселла, а также оперные арии Риккардо Броски, Николы Порпора, Клаудио Монтеверди в исполнении оперных певцов из Азербайджана.

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