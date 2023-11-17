В честь 13-й годовщины включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по непосредственной инициативе и при поддержке Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой и демонстрации очередного сотрудничества ОАО "Азерхалча" c молодыми, талантливыми, творческими художниками и ковровщицами в ковровой мастерской общества, расположенной в Нардаране, прошло мероприятие, на котором состоялась церемония срезки первых ковров, сотканных на основе художественной коллекции "Фрукты в саду" художницы Самиры Аллахвердиевой, сообщили Day.Az в пресс-службе "Азерхалча".

В коллекцию входят ворсовые карабахские ковры, такие как "Талыш", "Нахчыван", "Малибейли", "Челеби", ширванские, бакинские ковры "Хила Афшан", гянджинские ковры "Тирма бута". Все ковры сотканы 14 ткачихами Нардаранской мастерской "Азерхалча" в течение одного года. Фруктовые орнаменты на коврах выполнены в технике 3D. Ковры, входящие в коллекцию, ограничены по количеству: всего 10 образцов каждого ковра.

Председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Азербайджана Эмин Мамедов на церемонии мероприятия отметил, что в меняющемся и глобализирующемся мире представлять национально-духовное наследие страны - ковры всему миру в более современном виде является важным для дальнейшей пропаганды и развития древнего искусства Азербайджана.

"Пусть наши современные и радующие глаз разноцветные ковры станут самым ценным украшением современных интерьерных пространств во всех точках мира. Настало время всему миру увидеть редкие жемчужины азербайджанского ковроткачества, которые вот уже 13 лет находятся в Репрезентативном списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, в современном дизайне, как и представляемые нами сегодня ковры, выполненные в специальной технике 3D", - отметил Эмин Мамедов.

Деятельность ОАО "Азерхалча" в области работы с молодежью и сотрудничества в направлении пропаганды традиционного азербайджанского коврового искусства успешно продолжается как внутри Азербайджана, так и на международной арене.

Самира Аллахвердиева рассказала об идее коллекции, причине ее возникновения и сотрудничестве с "Азерхалча".

"Впервые о коврах я услышала от своей бабушки Зарнишан. С самого раннего детства я наблюдала, как она, потомственная ковроткачиха из Зангилана, создает невероятной красоты ковры, вкладывает свою душу и вдохновение, любовь к родному краю. В прямом смысле слова ее ковры выглядели как безграничные ландшафтные пейзажи. "Раньше практически под каждым деревом местные мастерицы раскатывали свои ковры, на которые они высыпали практически всю палитру фруктов, растущих в регионе для того, чтобы они побыстрее подсохли", рассказывала бабушка. По сей день у меня перед глазами эта волшебная "радуга" солнечной хурмы, самоцветных плодов гранатового дерева, сочных лимонов, что несомненно отразилось на всем моем творчестве.

У нас в Азербайджане к коврам всегда было особое отношение. Здесь они значат для людей гораздо больше, чем просто украшение интерьера или вложение капитала. Ковер - это наследство предков, воспоминания о детстве. И мое детство наглядный пример того, как эти наполненные емкой информацией из глубины веков орнаменты, впечатались не только в мою зрительную память, но и в сердце. Азербайджанский ковер впитал в себя всю цветовую роскошь местных ландшафтов: глубокую синь неба, яркое золото солнца, густую зелень листвы, яркие краски цветов и все разнообразные оттенки фруктов и ягод, на которые так богата азербайджанская земля. В каждой из своих живописных работ у меня присутствуют загадочные ковровые мотивы, перекликающиеся с сочными элементами-фруктами.

Коллаборация между мной и "Азерхалча" - это именно тот шанс, который, вероятно, выпадает раз в жизни, и то не каждому, достойно представить свое творчество на самом высоком уровне, ведь ковры нашего совместного с "Азерхалча" проекта представляют нашу страну, ее богатую многовековую историю, ее уникальную природу, неповторимую культуру", - сказала Самира Аллахвердиева.

Самира Аллахвердиева в 2007-2014 годах окончила степень бакалавриата по живописи и магистратуры по графическому дизайну Азербайджанской государственной академии художеств. Она является членом Союза молодых художников. Помимо Азербайджан она принимала участие в выставках в Турции, США, Бельгии и России, ее работы хранятся в частных коллекциях.

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