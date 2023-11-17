16-летняя Зюмрюд Ализаде впервые выступила в Карнеги-холл

Лауреат международных конкурсов, ученица Музыкальной школы имени Тофига Гулиева и школы №160 Зюмрюд Ализаде впервые выступила на знаменитой сцене Карнеги-холл в Нью-Йорке в сопровождении всемирно известного BMTG Chamber Orchestra под управлением маэстро Камило Рохаса, сообщает Day.Az.

Выступление прошло в рамках гала-концерта пятого Межконтинентального музыкального фестиваля BMGT, на который Азербайджан впервые был приглашен. Зюмрюд Ализаде (педагог Елена Халилулина) была приглашена в США выдающимся пианистом и композитором, президентом Гильдии педагогов и музыкантов Бруклина, президентом BMGT Александром Пескановым.

16-летняя талантливая пианистка Зюмрюд Ализаде исполнила произведение Александра Песканова "Азербайджанская рапсодия". Следует отметить, что музыкант, никогда не бывавший в Азербайджане, под впечатлением незабываемого искусства танца легендарной Амины Дильбази и азербайджанского мугама, в 2017 году создал фантастический концерт "Азербайджанская рапсодия" в 3-х частях для фортепиано с оркестром, который посвятил памяти хореографа и истории любви Амины Дильбази и ее супруга, видного композитора Джовдета Гаджиева. Необыкновенно красивый концерт, написанный в восточном стиле, неоднократно исполнялся и имел огромный успех в европейских странах и США. Премьера в Баку прошла в декабре 2019 года.

Зюмрюд Ализаде также исполнила произведение Адиля Бабирова "Соната". Выступление юной артистки сопровождалось овациями публики.

Отметим, что за день до выступления в Карнеги-холл Зюмрюд Ализаде приняла участие в фестивале юных талантов, который прошел на корабле. Зюмрюд Ализаде - дочь заслуженной артистки Азербайджана, пианистки Наргиз Алиевой.

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