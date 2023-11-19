В Санкт-Петербурге организован вечер классической музыки, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В Купольном зале Таврического дворца Санкт-Петербурга, состоялся гала-концерт, посвященный 100-летию со дня рождения основателя современного Азербайджанского государства, выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева, сообщили Day.Az в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Вечер был организован Генеральным консульством Азербайджана в Санкт-Петербурге совместно с администрацией Таврического дворца при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

На мероприятии присутствовали сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, Министерства культуры, Генерального консульства Азербайджана в Санкт-Петербурге, Российского представительства Фонда Гейдара Алиева, Генерального консульства Турции в Санкт-Петербурге, представители азербайджанской диаспоры, местных государственных органов и общественности.

На вечере была представлена концертная программа, состоящая из классических произведений азербайджанских, русских и зарубежных композиторов в исполнении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области под управлением народного артиста Азербайджана, профессора Ялчина Адигезалова. Произведения исполнили заслуженные артисты Азербайджана Эльнара Мамедова, Регина Рустамова, солисты Мариинского театра Магеррам Гусейнов и Гамид Абдулов.

Концерт вызвал большой интерес и был встречен аплодисментами.

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