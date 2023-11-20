Политика Президента Ильхама Алиева позволяет с полной уверенностью фокусироваться в завтрашний день.

Об этом в интервью Day.Az сказала композитор Гюнель Ализаде (Везирова).

Представляем вашему вниманию полный текст интервью:

Интерес к занятиям музыкой у меня появился в детстве - это перешло нам от Мамы Тамиллы Асадовой, она у нас музыкант (кстати, её песни в своё время исполняла незабвенная Шовкет ханум Алекперова). Говоря "нам", я имею в виду и мою сестру Кямалю, она композитор классической музыки.

Первый свой опыт в написании песенных произведений я нарабатывала в средних классах школы, а училась в музыкальной школе имени Бюль-Бюля. Затем, уже будучи студенткой Азербайджанской Государственной Консерватории, стала писать песни нашим начинающим тогда ещё певцам, таким, как Сабина Бабаева (позже она представляла нашу страну на конкурсе "Евровидение"), Шейла, Эльджан Рзаев, Сабир Ахундов, Самира Аллахверди, и таким образом мои песни постепенно стали узнаваемы.

В начале 2000-х годов был издан первый альбом с моими песнями под названием "Sev" - одноимённая песня в исполнении певицы Шейлы, а также песня "Aylı gecə", исполненная опять же Шейлой в дуэте с Эльшадом Хосе, в те годы пользовались немалой популярностью, и посему вскоре мне начали поступать интересные предложения о совместных проектах и долгосрочном сотрудничестве от разных исполнителей.

Однако, как раз в это же время в моей жизни произошло важное событие - я вышла замуж и вскоре мы уехали жить за границу. Дело в том, что мой супруг - дипломат, сотрудник Министерства Иностранных Дел, за плечами которого работа в таких странах, как Соединённые Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Босния и Герцеговина, так что я на определённое время оказалась за пределами досягаемости, чем и выпала с поля зрения музыкального мира у себя на Родине. Но даже находясь за рубежом не переставала работать и заниматься творческой деятельностью, и как результат в Пекине, при поддержке Культурного Центра Азербайджана при нашем Посольстве в этой стране, был выпущен очередной альбом с моими песнями.

Признаюсь, было особенно приятно отслеживая наши телевизионные каналы посредством спутникового вещания заграницей видеть, что на различных песенных конкурсах для молодых исполнителей нередко звучат и мои старые песни. Стало быть, они всё ещё живут в памяти людей и продолжают нравиться слушателям.

За последние годы мои песни исполняли Марьям Шабанова и Эльджан Рзаев (в дуэте), Самира Джази, Мина, а также проживающая в настоящее время в США Шейла и наш соотечественник из Москвы певец Кямран Абдулла-заде, для которых я написала песню о ностальгии по Родине.

Что касается моей последней песни "Qarabağ Türküsü" на стихи поэта Матина Мирзы, которую превосходно исполнили живой корифей нашей сцены Алим муаллим и Фаргана ханум Гасымовы, то идея написания музыкального произведения, посвящённого родному Карабаху пришла мне в голову во время посещения города Шуша в сентябре прошлого года, когда Азербайджанское Телевидение готовило сюжет, посвящённый 135-тилетию известного азербайджанского писателя, публициста, дипломата и наконец шушинца Юсифа Везира Чеменземинли, и мы, как члены семьи, были приглашены туда для съёмок (ведь мой муж является внуком Юсифа Везира и не только носит его имя, но и продолжает начатый им путь в качестве и дипломата, и как писатель).

О своих дальнейших творческих планах могу с убеждённостью, но в большей степени с гордостью сказать, что любые наши планы сегодня диктуют наши же реалии, которые благодаря мудрой и взвешенной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева позволяют с полной уверенностью фокусироваться в завтрашний день. Те интеграционные процессы, которые буквально ежедневно происходят на освобождённых территориях, умелое претворение в жизнь Государственной программы "Большое возвращение" в колыбель азербайджанской культуры и музыки - Карабах - не могут оставить кого бы то ни было равнодушным, тем более людей творческих. И я, разумеется, не являюсь исключением и вынашиваю определённые идеи относительно новых музыкальных произведений, о которых, впрочем, пока промолчу.