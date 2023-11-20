В Баку состоялась премьера фильма о героях, потерявших зрение во II Карабахской войне

В Park Cinema Flame Towers состоялась премьера документального фильма "Gözūmūn nuru Vətən" (Свет очей моих - Родина), повествующего о героях 44-дневной Отечественной войны, потерявших зрение в результате армянской агрессии, сообщает Day.Az. Проект реализован при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана.

В мероприятии приняли участие ветераны Карабахской войны, семьи шехидов, представители общественности, культуры и молодежи.

Фильм рассказывает о жизненном пути молодых героев - Кямране Бахшызаде и Рахмане Нуриеве, которые, несмотря на тяжелое ранения и потерю зрения, продолжают жить во имя Родины, являются источником вдохновения, примером для подрастающего поколения любви родной земле.

2 октября 2020 года Рахман получил семь осколочных ранений и после прохождения лечения вновь ринулся в бой. Очередное ранение привело к коме длиной в 51 день. В результате проведенной операции герой лишился части головы и потерял зрение. На вопрос "Почему ты вторично вступил в бой?" он ответил "Родина была в беде!".

Кямран, в свой день рождения - 14 октября 2020 года, в ходе боев в направлении Суговушана вместе с однополчанами захватил позицию противника, но попал под минометный обстрел с противоположного армянского поста. В результате ранения отважный боец потерял зрение. Врачи провели две почти 10-часовые операции над пациентом и ценой больших усилий спасли ему жизнь.

Автор проекта - Рейхан Джафарзаде, автор идеи - Симузар Агакишиева, режиссер - Фуад Керимоглу, оператор - Насими Бабаев.

Выступившие представители творческого коллектива, президент Азербайджанского общества инвалидов по зрению Самьяр Абдуллаев, представитель ОО "Ветераны Карабахской войны" Рэй Керимоглу, народный артист Ясин Гараев и другие лица выразили уверенность в том, что картина сыграет позитивную роль в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Зрители стоя приветствовали премьеру фильма, ветеранов Карабахской войны, героев картины, приглашенных на сцену зала.

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