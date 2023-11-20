В Баку состоится концерт известных турецких музыкантов Рюйи Танер и Кюршата Башара

В Международном центре мугама 22 ноября состоится концерт известных турецких музыкантов, лауреатов международных конкурсов - пианистки Рюйи Танер и саксофониста и поэта Кюршата Башара, сообщает Day.Az.

Вечер посвящен 100-летию Турецкой Республики и 40-летию Турецкой Республики Северного Кипра. В концертной программе будут представлены классические произведения, культура Турции, Северного Кипра и Азербайджана, что будет способствовать дальнейшему укреплению культурных связей между тремя странами.

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