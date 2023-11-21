"Любовный напиток" в Баку: старинная легенда о чудесном эликсире

На сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся показ оперы композитора Гаэтано Доницетти "Любовный напиток" в постановке украинского оперного режиссера Николая Третьяка, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эта опера была написана композитором всего за две недели. Впервые поставлена в Милане в 1832 году, а затем обошла и все театры мира.

В спектакле приняли участие солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета - народный артист Азербайджана Акрам Поладов (Дулькамара), заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов (Неморино) и Инара Бабаева (Адина), солист театра Махир Тагизаде (Белькоре), хор под управлением заслуженного деятеля искусств Севиль Гаджиевой.

Спектакль был впервые представлен под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова.

Постановка вызвала большой интерес у поклонников оперного искусства. Одним из самых запоминающихся моментов показа стало исполнение Рамилем Гасымовым арии "Una furtiva lagrima"

Сюжет оперы: крестьянский парень Неморино влюблён в односельчанку Адину, но она только насмехается над ним, как и над остальными поклонниками. Неморино узнает старинную легенду о Тристане и Изольде и чудесном эликсире, выпив который Изольда сразу же влюбляется. В то же время прибывший в село сержант Белькоре намерен жениться на Адине и назначает день свадьбы, однако девушке не по нраву его самоуверенность. В деревне появляется странствующий лекарь Дулькамара, за помощью к которому обращается несчастный Неморино. Лекарь вручает ему бутылку обыкновенного вина бордо. Адина видит разительную перемену в поведении Неморино. Он внезапно повеселел, шутит, смеется, даже не смотрит в её сторону, заявляет, что к утру совершенно исцелится от любви... Адина соглашается на предложение Белькоре. Неморино срочно ищет деньги, чтобы купить ещё "любовного напитка". Неожиданно деревню облетает новость: в городе скончался дядя Неморино, оставив юноше всё своё состояние. Лишь Неморино, подкрепившийся у лекаря второй порцией "любовного напитка", не в курсе событий.

Неморино верит в действие "любовного напитка", ведь Джаннетта - первая девушка, встретившаяся на его пути, которая проявляет к нему усиленное внимание (ведь он теперь богатый жених). Адина ревнует и соглашается на брак с Неморино.