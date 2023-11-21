В Баку состоялся творческий вечер народного артиста Азербайджана Эльдара Мансурова

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел творческий вечер известного композитора, мэтра национальной эстрады, автора множества хитов и классических произведений, заслуженного деятеля искусств, народного артиста Азербайджана Эльдара Мансурова, сообщает Day.Az.

На вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, Азербайджанская государственная хоровая капелла (художественный руководитель и главный дирижер - народная артистка Гюльбаджи Иманова). Солисты программы - заслуженные артисты Азербайджана Рамиль Гасымов (тенор) и Наргиз Керимова (сопрано) исполнили всеми любимые произведения композитора.

Благодаря великолепной музыке Эльдара Мансурова, мастерству музыкантов и вокалистов, холодный осенний вечер превратился в теплую встречу, и стал ярким путешествием в мир искусства и воспоминаний.

Отметим, что Эльдар Мансуров является автором более 2000 песен и инструментальных произведений, написал музыку к более 70 спектаклям, художественным, документальным и мультипликационным фильмам. Является автором множества хитов нашей эстрады, многие певцы благодаря его песням стали звездами. В творчестве Эльдара Мансурова особое и главное место занимают именно классические, симфонические, хоровые и камерные произведения. К примеру, "Баятылар" исполняется на более чем двадцати языках мира в странах Европы и Азии, Северной и Южной Америки.

Эльдар Мансуров создал рок-оперу "Семь красавиц". Одной из его крупных работ является симфо-рок-мугам "Бахрамнаме", посвященный памяти отца - Бахрама Мансурова. Он также является автором рок-балетов "Клеопатра" и "Олимп".

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az