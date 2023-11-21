Представляем фильм видного режиссера Расима Оджагова "Çiçək yağışı", который не демонстрировался 50 лет

22 ноября исполняется 90 лет со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста Азербайджана, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, кавалера ордена "Шохрат", видного оператора и кинорежиссера Расима Оджагова (22.11.1933, Шеки - 11.07. 2006), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Все мы знакомы с творчеством Расима Оджагова, который в качестве оператора работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе", "Ритмы Абшерона", "Главное интервью", "Возвращение скрипки" и "Твой первый час". Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле". А первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала кинолента "Мститель из Гянджабасара". Это фильм был экранизирован в 1974 году.

Однако, из личного архива семьи Оджаговых Trend представлен двухсерийный короткометражный документальный фильм "Çiçək yağışı" (Цветы 1971 года, в котором Расим Оджагов предстал не только как оператор, но и режиссер. Таким образом, именно эта картина стала первой режиссёрской работой Расима Оджагова. Более того, единственным в жанре кинодокументалистики в творчестве Мастера.

Фильм "Çiçək yağışı" является киноочерком, лирической историей о роли цветов в жизни обычных горожан, трудящихся, спортсменов, артистов и т.д., которые всегда приносят людям в дом радость, прекрасное настроение, бодрость, любовь к жизни. Интересно, что фильм более 50 лет не выходил на экраны, и сегодня, спустя столько лет, предлагаем читателям насладиться этими кадрами.

Автор сценария - Ариф Алиев, композитор - Эмин Сабитоглу, автор слов к музыке - Вагиф Самедоглу, звукооператор - Шамиль Керимов.

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