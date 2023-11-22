Как в Баку женили Бальзаминова - стартовал фестиваль "Петербургские театральные сезоны"

В Азербайджанском академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна состоялось открытие XVII кросскультурного фестиваля "Петербургские театральные сезоны", который пройдёт с 21 по 26 ноября, в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана, сообщает Day.Az.

В фойе была представлена выставка "Герои театра КУКФО", на которой демонстрировались куклы, созданные из самых разных материалов художниками и мастерами театра "Кукольный формат КУКФО" - от простых петручешных до марионеток.

На открытии праздничного вечера, который прошел при аншлаге, было зачитано приветственное письмо губернатора Санкт-Петербурга, уроженца Баку Александра Беглова, в котором говорилось, что творческий смотр лучших постановок петербургской сцены - важное событие, привлекающее внимание профессионалов и зрителей. Дружба между Баку и Санкт-Петербургом имеет глубокие исторические корни, города реализуют большое число совместных проектов в области искусства, науки и образования.

Выступившие главный режиссер Бакинской русдрамы, народный артист Азербайджана Александр Шаровский и художественный руководитель фестиваля, заслуженный работник культуры России Виктор Минков поздравили с театральным праздником, который стал очередным мостом культуры между странами и подарит зрителям самые яркие эмоции. В рамках фестиваля будут представлены разножанровые спектакли с участием ведущих театров Санкт-Петербурга.

Коллективом Государственного драматического театра "Приют комедианта" был представлен спектакль "Женитьба Бальзаминова", поставленного по пьесе русского драматурга Александра Островского.

По сюжету, не слишком умный, но очень практичный мелкий чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой невесте. Маменька с детства внушила ему, что это самый легкий и надежный способ выбиться в люди. Он уже представляет свою жизнь в роскоши и комфорте, а маменька высматривает к кому бы пойти посвататься. Только мечты романтика-фантазера, бездельника и голодранца так и останутся мечтами. Богатые невесты не выстраиваются в очередь за сердцем Бальзаминова, а их папеньки не спешат отдавать дочерей за жениха, у кого за душой ничего нет. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается непутевый герой, пытающийся найти состоятельную невесту, никого не может оставить равнодушным. Остроумный, ироничный текст пьесы давно разошелся на цитаты, а брачная авантюра главного героя стала классическим примером брака по расчету.

Спектакль на протяжении вечера сопровождался овациями зрителей блестящей игре актеров.

Ниже представлена программа фестиваля "Петербургские театральные сезоны".

22 ноября

19:30 -16+ Спектакль "Женитьба Бальзаминова", реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта"

23 ноября

19:30 16+ Спектакль "Ночь Гельвера", реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской

25 ноября

19:30 -16+ Спектакль "Волки и овцы", реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом"

26 ноября

12:00 - 4+ Спектакль "Аленький цветочек", реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат"

15:00 - 4+ Спектакль "Аленький цветочек", реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат"

19:30 -16+ Спектакль "Волки и овцы", реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом"

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!