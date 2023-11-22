Назначен новый директор Азербайджанского национального музея искусств

Приказом министра культуры Адиля Керимли на должность директора Азербайджанского национального музея искусств назначена Ширин Меликова, сообщает в среду Day.Az.

Ширин Меликова родилась 4 ноября 1978 года в городе Баку. В 1999 году окончила факультет искусствоведения Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. В 1999-2001 годах училась в магистратуре по специальности "История и теория изобразительного искусства" в Азербайджанской государственной академии художеств. В 2007 году защитила диссертацию на тему "Художественные ткани и вышивка в Азербайджане XIV-XVIII веков" и получила ученую степень доктора философии по искусствоведению.

В 2008-2019 годах осуществляла педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств и Азербайджанской государственной академии художеств. С 2016 года до последнего назначения работала директором Азербайджанского национального музея ковра.

Отметим, что бывший директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев вышел на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста.

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