В Баку почтили память выдающегося представителя азербайджанского киноискусства Расима Оджагова

Источник: Агентство международной информации Trend

Если хотите узнать какой я, смотрите мои фильмы, сказал как-то Расим Оджагов...

А фильмы Мастера светлые, искренние, правдивые, они о морали, об умении быть честным, о возможности выбирать правду.

Его герои - простые люди, они вокруг нас, и Расим Оджагов видел в них свет, лучики которого согревали, греют и будут греть сердце каждого зрителя. Он подарил нам "День рождения", показал дорогу в "Храм воздуха", рассказал "Стамбульскую историю", поднял на шестой этаж пятиэтажного дома, где живет "Тахмина"...

Сегодня, 22 ноября 2023 года, исполняется 90 лет со дня рождения Расима Оджагова - выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера, истинного гражданина, Мастера, всем сердцем преданного своему делу и приверженного своим идеалам и принципам.

Родные и близкие, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, коллеги и друзья Расима Оджагова в среду посетили могилу Мастера во второй Аллее почетного захоронения и, почтив его память, возложили к могиле цветы.

В своем выступлении заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов отметил, что сегодня исполняется 90 лет со дня рождения рождения мэтра азербайджанского кино, народного артиста, видного кинорежиссера Расима Оджагова.

Мурад Гусейнов подчеркнул значимый вклад, который режиссер внес в развитие азербайджанского кинематографа. Творчество Расима Оджагова - особый этап в истории отечественного кино. Созданные им фильмы являются образцами подлинного искусства и вошли в "Золотой фонд" нашего кинематографа.

Председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка, профессор Шафига Мамедова поделилась теплыми воспоминаниями о работе в фильмах Расима Оджагова "День рождения" и "Допрос".

"Сегодня мы пришли к Расиму... Ему 90...Пройдут годы, исполнится 95, 100 лет со дня рождения Расима Оджагова, а его фильмы все так же будут смотреть и любить зрители разных поколений. Я безгранично благодарна, что в моей судьбе, жизни, биографии был Расим Оджагов. Благодарю, что мы вместе создавали, творили, что он подарил мне эти образы в кино. Мы видели счастливые и сложные дни, и это были самые прекрасные дни. Я всегда о нем помню, как только выдается возможность прихожу сюда...

В качестве кинооператора, кинорежиссера Расим Оджагов создал фильмы, покорившие сердца миллионов. Как жаль, что ты ушел и забрал с собой эту эпоху...", - сказала Шафига Мамедова.

Известный актер, народный артист Фахраддин Манафов отметил, что каждый раз, когда он приходит сюда, к Расиму Оджагову, в его сердце будто наступает пасмурный, дождливый день.

"К сожалению, ничего не вечно... Но у меня была светлая жизнь, не всем судьба так улыбается. Да, можно прийти в профессию, играть в театре, сниматься в фильмах, но еще есть такой постулат - оказаться в нужное время в нужном месте. В моей судьбе это случилось... Я встретился с Расимом Оджаговым. Да, я стал бы актером, но Расим Оджагов перевернул мою жизнь. Я снялся в шести его фильмах. Одно знаю точно - к сожалению, еще раз того праздника кино, который мне дарил Расим Оджагов, у меня больше не будет. И возраст, и время, и взгляды уже другие..." - заключил Фахраддин Манафов.

Известный актер театра и кино, народный артист Гаджи Исмаилов в своем выступлении коснулся и человеческих качеств, принципов режиссера, которые отражались и в его кинокартинах.

"Наряду с прекрасными фильмами, Расим Оджагов обладал и замечательными человеческими качествами. Вот и сейчас он собрал нас всех вместе, сделал нас всех близкими, родными друг другу людьми. В моей жизни, творчестве, судьбе Расим Оджагов сыграл огромную роль. Как сказал мой друг Фахраддин Манафов, да, мы бы стали актерами, но какими.., если бы не встреча с Расимом Оджаговым. Очень хорошо помню, как в 1976 году Расим Оджагов предложил мне пройти фотопробы на его новый фильм. Как я тогда обрадовался, услышав это предложение, был настолько взволнован. Так, я открыл для себя мир Расима Оджагова, познакомился с его профессиональными и человеческими качествами, узнал, как надо снимать настоящее кино. Это огромная школа, и он был моим учителем. Мы никогда его не забудем, память о нем навсегда в наших сердцах", - сказал Гаджи Исмаилов.

Кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов в своем выступлении отметил, что если говорить о значимом периоде в отечественном кинематографе, векторе его развития, особенностях, то, безусловно, нужно сказать о Расиме Оджагове.

"Он определил новое направление, язык азербайджанского кинематографа. Если внимательно посмотреть его кинокартины, то в них есть определенная атмосфера, аура, которые демонстрируют внутренний мир, искренность режиссера. Безусловно, эти фильмы не повторяют друг друга, но в них мы видим Расима Оджагова. Его любовь к профессии, любовь к кино, жизненные принципы, дружбу мы будем помнить всегда. Нам очень его не хватает", - подчеркнул Огтай Миргасымов.

Актриса, заслуженная артистка Гюльзар Гурбанова отметила, что имя Расима Оджагова золотыми буквами вписано в летопись азербайджанского кино, в нашу культуру и искусство.

"Он изменил мою судьбу в кино, раскрыл особенности кинематографа. Расим Оджагов стал моим духовным отцом в кино. Несмотря на то, что его нет с нами, он всегда в нашей памяти, в наших сердцах. Его фильмы - богатство, пример для нас", - сказала Гюльзар Гурбанова, которая в свое время исполнила роль в фильме Расима Оджагова "Храм воздухa".

Актриса, народная артистка Халида Гулиева отметила, что каждый фильм Расима Оджагова становился событием.

"Расим Оджагов принес в кино свою правду, свой цвет, реальность. В его фильмах не было лжи. Для многих актеров он зажег "зеленый свет" в профессию", - добавила Халида Гулиева.

Кинорежиссер, народный артист Азербайджана Вагиф Мустафаев рассказал о знакомстве с Расимом Оджаговым.

"Я познакомился с ним на фильме "Гатыр Мамед" (Мститель из Гянджабасара). После этого мы очень с ним сдружились. Когда я снял свой первый фильм, то показал его Расиму Оджагову. Он меня поздравил, сказал, что работа очень профессиональная. Эти слова были важны, я увидел, что он не только создатель, творец, но и человек, который может оценить работу другого", - сказал Вагиф Мустафаев.

С днем рождения, Мэтр! Такими словами многие из выступивших завершали свои воспоминания о любимом режиссере, Мастере, учителе, друге...

И по этой фразе ощущалось, что они так и не смирились с уходом Расима Оджагова, что сколько бы лет не прошло, а им его все так же будет не хватать, все так же хочется поговорить с ним о жизни, о работе, о кино...

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года.

В 1951-1956 годах учился на операторском факультете ВГИКа. В 1965 году окончил Азербайджанский театральный институт.

Лауреат Государственной премии Азербайджана (фильм "День рождения"), лауреат Государственной премии СССР (фильм "Допрос").

В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими.

Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджабасара".

Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле".

Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.

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