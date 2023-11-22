Спасибо солнечному Баку за любовь и гостеприимство – организаторы фестиваля "Петербургские театральные сезоны"

В Азербайджанском академическом русском драматическом театре состоялось открытие XVII кросскультурного фестиваля "Петербургские театральные сезоны", который проходит с 21 по 26 ноября в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

На открытии с большим успехом и аншлагом коллективом Театра "Приют комедианта" был представлен спектакль "Женитьба Бальзаминова", поставленный по пьесе драматурга Александра Островского.

В связи со знаменательным событием организаторы и представители творческого коллектива провели в Русском доме в Баку брифинг.

Главный режиссер Бакинской русдрамы, народный артист Азербайджана Александр Шаровский поприветствовал гостей из Санкт-Петербурга и отметил значимость театрального праздника, который стал очередным мостом культуры между странами и подарит зрителям самые яркие эмоции.

Художественный руководитель фестиваля, заслуженный работник культуры России Виктор Минков рассказал о фестивале "Петербургские театральные сезоны", который на протяжении 17 лет был представлен на различных сценах мира. В рамках фестиваля представлены спектакли в жанрах драмы, комедии, детские спектакли. Было передано приветствие от губернатора Санкт-Петербурга, уроженца Баку Александра Беглова.

"Спасибо солнечному Баку за любовь и гостеприимство. Мы очень рады представлять наше театральное искусство в Азербайджане с участием ведущих театров Санкт-Петербурга, более ста человек творческого и технического состава. Культура - это универсальный язык общения, познания традиций прошлого и настоящего, представления искусства народа, сближающий страны, и эти мосты имеют особое значение в современном мире. С удовольствием ждем наших бакинских друзей и азербайджанские театры в России. Надеюсь, фестиваль "Петербургские театральные сезоны" станет традиционным в Азербайджане", - отметил Виктор Минков.

Директор фестиваля Алексей Смокотов отметил, что цель проекта - укрепить культурные связи между Петербургом и мировыми культурными центрами, показать русскую театральную школу.

"Мне очень приятно проводить фестиваль в Баку и уверен, что проект найдет большой отклик среди азербайджанских театралов. Хотелось бы особо отметить совместную плодотворную деятельность нашей общей команды, организаторов и поддержавших фестиваль в Баку, в чем заключен конечный успех нашей деятельности. Нас настолько тепло встретила публика, стоя приветствовали артистов, и сам театр в Баку, что все мы чувствовали себя как дома", - отметил Алексей Смокотов.

Была выражена особая признательность заместителю директора Бакинской русдрамы Ильхаму Мамедову за высокий уровень организации фестиваля в Баку. Особо отмечена в этом роль директора театра Адалета Гаджиева и возглавляемого им коллектива, созданных условий для плодотворной деятельности.

Заслуженная артистка России Зоя Буряк рассказала, что впервые посетила Баку в 1988 году во время проведения Всесоюзного кинофестиваля с фильмом "Холодное лето пятьдесят третьего", где картина была удостоена главного приза. И нынешний визит позволит воочию увидеть перемены в городе и вновь окунуться в атмосферу доброжелательного и гостеприимного Баку.

"Я была потрясена горячим приемом в Баку, овациями после спектакля и уверена, что и выступления других коллективов Санкт-Петербурга будут встречены с такой же теплотой", - отметила Зоя Буряк.

Актер Владимир Крылов сказал, что впервые посещает Баку, и кроме радушия азербайджанского народа, особо отметил архитектуру столицы, в которой заключена гармония старины и современности.

"В эмоциональном плане я "подключился" к Баку, воочию увидев всю красоту и гостеприимство местных жителей, доброжелательное отношение к гостям. И это является очень значимым для меня", - отметил Владимир Крылов.

Первый секретарь посольства России в Азербайджане Павел Кузнецов отметил, что фестиваль позволит азербайджанским зрителям больше узнать о театральном искусстве России, а российским актерам поближе познакомиться с традициями и культурой азербайджанского народа, увидеть красоту Баку.

Руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров отметил, что овации зрителей после спектакля "Женитьба Бальзаминова" стали ярким проявлением отношения к представленному российскому театральному искусству, выразил признательность за организацию этого значимого культурного события в Азербайджане.

Участники ответили на вопросы журналистов, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество и реализацию совместных проектов.

Ниже представлена программа фестиваля "Петербургские театральные сезоны".

22 ноября

19:30 -16+ Спектакль "Женитьба Бальзаминова", реж. А. Исаков. Театр "Приют комедианта"

23 ноября

19:30 16+ Спектакль "Ночь Гельвера", реж. лауреат государственной премии России Александр Баргман. Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской

25 ноября

19:30 -16+ Спектакль "Волки и овцы", реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом"

26 ноября

12:00 - 4+ Спектакль "Аленький цветочек", реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат"

15:00 - 4+ Спектакль "Аленький цветочек", реж. А. Викторова. Театр "Кукольный формат"

19:30 -16+ Спектакль "Волки и овцы", реж. Анджей Бубень. Театр-фестиваль "Балтийский дом".

В фойе также представлена выставка "Герои театра КУКФО", на которой демонстрируются куклы, созданные из самых разных материалов художниками и мастерами театра "Кукольный формат КУКФО".

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

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