Свет его вечен… В Баку прошло мероприятие, посвященное 90-летию выдающегося режиссера Расима Оджагова

В Киноцентре "Низами" в Баку состоялся вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Расима Оджагова - выдающегося представителя азербайджанского киноискусства, народного артиста, лауреата Государственных премий Азербайджана и СССР, кавалера ордена "Шохрат", видного кинорежиссера, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня, 22 ноября 2023 года, исполняется 90 лет со дня рождения Мэтра кино.

Мероприятие посетили заместители министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов и Саадат Юсифова, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

Среди гостей вечера также были известные деятели кино, коллеги и друзья Расима Оджагова. До начала мероприятия они тепло общались между собой, вспоминали "своего" Расима Оджагова, рассказывали о самых памятных моментах, связанных с выдающимся режиссером, Мастером, всем сердцем преданным своему делу и приверженным своим идеалам и принципам.

Беседу с Trend Life заслуженный деятель искусств, кинооператор Рафиг Гамбаров начал со строк из произведения одного поэта: "Здесь он был еще человеком. Отсюда вышел он в свой великий путь. И превратился в звезду. Свет ее вечен..."

"Это словно про Расима Оджагова, - подчеркивает Рафиг Гамбаров. - Он был великий человек во всех сферах, которыми занимался. Прежде чем стать режиссером, Оджагов был блистательным оператором. На мой взгляд, коронной его операторской работой является фильм "В одном южном городе". Помню, я заканчивал ВГИК (ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова) и нам сказали, что азербайджанский режиссер Эльдар Гулиев показывает мастеру - Сергею Герасимову свой первый фильм "В одном южном городе". Тогда я впервые увидел прекрасную операторскую работу Расима Оджагова. В то время еще не знал, что судьба мне подарит шанс быть оператором-постановщиком в пяти его фильмах. В качестве оператора я снял 16 художественных фильмов, из них пять с Расимом Оджаговым".

Рафиг Гамбаров подчеркнул, что в общей сложности (с перерывами) он проработал с Расимом Оджаговым 18 лет.

"Всего один раз я опоздал, он в этот день отменил съемку. И поначалу я немного возмутился: "Расим муаллим, иногда мы целыми днями ждем актеров, а я лишь на 15 минут задержался...". На что он ответил: "Ты моя правая рука, если ты опаздываешь, что мне требовать от других..." Однажды я ему сказал, что мой любимый его фильм это "День рождения". Расим Оджагов посмотрел на меня иронично и произнес: "Ты не прав, лучший снятый наш с тобой фильм это "Храм воздуха". И он меня убедил. Знаете, в свое время он предложил мне быть оператором картины "День рождения", но я тогда снимал киноленту с Тофигом Исмаиловым, наш односерийный фильм превратился в трехсерийный. И Расим Оджагов взял в эту картину прекрасного оператора Заура Магеррамова. Смотря киноленту, всегда думаю, вот бы мне тогда посчастливилось работать над этим фильмом, но не случилось..." - добавил Рафиг Гамбаров.

Директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев подчеркнул, что в истории азербайджанского кино Расим Оджагов был одним из немногих режиссеров, о котором при жизни очень много писали известные советские и иностранные киноведы.

"Так, известный российский киновед Елена Стишова говорила, что его картина "Звук свирели" - это баллада о войне, киновед Аркадий Ваксберг отмечал, что кинолента "Допрос" является мужественным фильмом, именно благодаря тому, что его снял такой мужественный человек, как Расим Оджагов, киновед Нея Зоркая подчеркивала, что фильмы Расима Оджагова посвящены вечности и времени, а знаменитый профессор и учёный Михаил Ямпольский отмечал, что фильмы Оджагова требуют большой исследовательской работы и состоят из множества кинознаков", - рассказал Джамиль Гулиев.

По словам заслуженного деятеля искусств, фильмы Расима Оджагова отличались фотографической достоверностью.

"Расим Оджагов любил фотографию, а любовь эта зародилась, когда в детстве отец подарил ему фотоаппарат. Именно любовь к фотографии привела его во ВГИК. Любовь к фотографии потом перешла в операторское мастерство, а затем и в режиссуру. Поэтому все фильмы Расима Оджагова имеют очень основательную фотографическую достоверность. Помимо этого, ранние фильмы Расима Оджагова были тесно связаны с неореализмом. И сам Оджагов всегда в интервью говорил, что он многому научился у итальянских неореалистов", - отметил он.

Говоря о человеческих качествах Расима Оджагова, Джамиль Гулиев подчеркнул, что выдающийся режиссер был очень добрым и отзывчивым.

"Расим Оджагов написал для меня характеристику, чтобы меня приняли в Союз кинематографистов, это было еще в советские годы. Эту характеристику я храню до сих пор. А когда я снимал свой первый фильм "Очень скучная история", пригласил его быть моим художественным руководителем. Расим Оджагов дал очень много ценных советов, которые пошли на пользу моему фильму, он очень глубоко почувствовал материал киноленты. Благодаря советам и наставлениям Расима Оджагова фильм получился очень интересным", - сказал Джамиль Гулиев.

В официальной части мероприятия выступили советник министерства культуры Азербайджана, заслуженный деятель искусств Орхан Фикретоглу, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка, профессор Шафига Мамедова и заслуженный деятель искусств, кинооператор Рафиг Гамбаров.

В своих выступлениях они отметили, что имя Расима Оджагова золотыми буквами вписано в историю кинематографа. Он был блистательным оператором и выдающимся режиссером, чьи кинокартины становились событием не только азербайджанского, но и всего советского кинематографа.

Говоря о картине режиссера "Допрос", выступившие особо подчеркнули роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в выходе в свет этого фильма. Впоследствии этот фильм получил Государственную премию СССР.

Было подчеркнуто, что одну из главных ролей в фильме исполнил народный артист Гасан Мамедов, 85 лет со дня рождения которого исполняется 22 ноября 2023 года.

Затем вниманию зрительской аудитории был представлен фильм "Допрос" (1979 год).

Фильм рассказывает о том, как следователь Сейфи Ганиев ведёт дело начальника подпольного галантерейного цеха Мурада Абиева, который признаётся в хищении государственных средств на сумму свыше миллиона рублей.

Абиев обвиняется также в убийстве несовершеннолетней девушки в Риге. Следователь понимает, что за спиной подследственного стоят высокопоставленные лица, но доказательств у него нет. И всё же он стремится добиться от подследственного всей правды, чтобы преступники понесли заслуженное наказание...

Расим Миргасым оглу Оджагов родился в Шеки 22 ноября 1933 года.

В 1951-1956 годах учился на операторском факультете ВГИКа. В 1965 году окончил Азербайджанский театральный институт.

Лауреат Государственной премии Азербайджана (фильм "День рождения"), лауреат Государственной премии СССР (фильм "Допрос").

В качестве оператора Расим Оджагов работал над такими картинами, как "Ее большое сердце", "Настоящий друг", "Наша улица", "Я буду танцевать", "Почему ты молчишь?", "В этом южном городе" и другими.

Первой картиной, снятой Расимом Оджаговым в качестве режиссера, стала лента "Мститель из Гянджабасара".

Расим Оджагов является режиссером картин, составляющих незабываемые страницы летописи национального кино. Среди них - "Звук свирели", "День рождения", "Допрос", "Перед закрытой дверью", "Парк", "Другая жизнь", "Храм воздуха", "Тахмина", "Семь дней после убийства", "О, Стамбул!", "Комната в отеле".

Расим Оджагов ушел из жизни 11 июля 2006 года.