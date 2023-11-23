Организаторы и участники кросскультурного фестиваля "Петербургские театральные сезоны" посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева

Организаторы и участники XVII кросскультурного фестиваля "Петербургские театральные сезоны" в Баку посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный работник культуры Ильхам Мамедов, директор фестиваля "Петербургские театральные сезоны" Алексей Смокотов, художественный руководитель фестиваля Виктор Минков, артисты Театра "Приют комедианта" - заслуженная артистка России Зоя Буряк, актер Владимир Крылов и другие лица возложили цветы к могиле великого лидера и с глубоким уважением почтили его память.

Отметим, что в Баку в рамках "Года Гейдара Алиева", при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга и министерства культуры Азербайджана проходит XVII ежегодный кросскультурный фестиваль "Петербургские театральные сезоны", призванный налаживать и развивать культурные связи между городами и арт-центрами по всему миру.

Фестиваль продлится до 26 ноября.

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