https://news.day.az/culture/1616689.html ЮНЕСКО отметит 900-летие Аджами Нахчивани
ЮНЕСКО отметит 900-летие Аджами Нахчивани
На 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджами Нахчивани включено в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась в социальной сети Х (ранее Twitter) Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.
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