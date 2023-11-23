ЮНЕСКО отметит 900-летие Аджами Нахчивани

На 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 900-летие выдающегося азербайджанского архитектора Аджами Нахчивани включено в список юбилеев, которые будут отмечаться в рамках ЮНЕСКО в 2024-2025 годах.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась в социальной сети Х (ранее Twitter) Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

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