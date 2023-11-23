ЮНЕСКО отметит юбилей сборника тюркских диалектов

В 2024-2025 годах в рамках ЮНЕСКО будет отмечаться 950-летие Диван Лугат ат-Тюрк - сборника тюркских диалектов.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась в социальной сети Х (ранее Twitter) Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО.

Ранее мы писали о том, что ЮНЕСКО отметит 900-летие Аджами Нахчивани.

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