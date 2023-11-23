В Международный центр мугама назначен главный дирижер оркестра народных инструментов

Мустафа Ашуров назначен главным дирижером Оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова при Международном центре мугама.

Соответствующий приказ подписал министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, сообщает в четверг Day.Az.

Мустафа Ахмед оглу Ашуров родился 31 июля 1991 года в Газахском районе. В 2008-2012 годах учился в Азербайджанской национальной консерватории (исполнительское искусство тар). В 2015 году окончил Национальную консерваторию по специальности "дирижер".

В 2007 году распоряжением главы государства ему была присуждена президентская стипендия с включением его имени в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджанской Республики.

С 2003 года принимает участие в фестивалях и конкурсах республиканского и международного значения, был удостоен наград.

M.Ашуров работал преподавателем тара в музыкальном колледже при Азербайджанской национальной консерватории, дирижером оркестра и старшим преподавателем в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств. Одновременно был дирижером оркестра народных инструментов имени Саида Рустамова ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Напомним, что распоряжением премьер-министра Али Асадова от 31 октября текущего года оркестр народных инструментов им. С.Рустамова и хор имени Дж.Джахангирова при ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" вместе со штатными единицами переданы в подчинение Международного центра мугама при министерстве культуры.

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