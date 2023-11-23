Назначен директор Гянджинской государственной филармонии, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Соответствующим приказом министра культуры Азербайджана Адиля Керимли заслуженный артист Азербайджана, оперный певец, дирижер Рамиль Гасымов назначен директором Гянджинской государственной филармонии.

Рамиль Гасымов родился 10 декабря 1984 года в Баку. Окончил бакалавриат Азербайджанского государственного университета культуры и искусств по специальности "Оперное и камерное пение".

Окончил магистратуру Грузинской музыкальной академии по специальности "Вокал", Академию государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Профессиональную сценическую деятельность начал в 1999 году в качестве ведущего солиста в Азербайджанском государственном театре музыкальной комедии (ныне - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр).

С 2004 года был солистом Хорового коллектива имени Дж. Джахангирова Азербайджанского государственного телевидения. С 2015 года являлся директором азербайджанского телеканала "Mədəniyyət", в 2020-2022 годах работал директором Дворца Гейдара Алиева.

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